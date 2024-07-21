Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Київщину: у двох районах упали уламки ворожих дронів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Нічна атака на Київщину: у двох районах упали уламки ворожих дронів
На Київщині вночі збиті всі ворожі дрони
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Безпілотники спричинили незначні пошкодження фасаду й вікон двох приватних будинків та автомобіля

У ніч на 21 липня Київщина була атакована ударними дронами ворога. У регіоні працювали сили ППО, всі ворожі цілі збиті. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За даними глави регіону, влучань у житлову чи критичну інфраструктуру немає. Постраждалі відсутні.

Утім, на території двох районів області зафіксовано падіння уламків ворожих цілей.

«Є незначні пошкодження фасаду та вікон двох приватних будинків та автомобіля. Крім того, внаслідок падіння уламків сталося загорання трав'яного настилу, яке було оперативно ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 21 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками, на Київщині працювала ППО. Ворожі БпЛА були знищені на підступах до столиці.

До слова, під час атаки на Київ у ніч на 20 липня, ворог використав не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136, а й ще один новий дрон невстановленого типу. 

Як повідомлялося, сьогодні вранці російська армія завдала ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району Сумщини.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл Київщина безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше жителі Кривого Розу чули вибух у місті
Окупанти обстріляли Кривий Ріг
21 червня, 16:54
Протиповітряна оборона Польщі зреагувала на масовану атаку на Україну
Масована атака на Україну: Польща мала ще одну «дуже напружену ніч»
22 червня, 10:48
Смоленська область вранці нібито зазнала атаки дронів
Росія повідомила про атаку безпілотників у Смоленській області
26 червня, 08:20
У столиці діятимуть обмеження руху для вантажівок через прогнозовану спеку
У Києві з 27 червня діятимуть обмеження руху для фур
26 червня, 17:16
У 2023 році дохід компанії «Фавбет» (бренд Favbet) збільшився у шалені 425 разів та склав 9,79 млрд грн
Комісія з азартних ігор виписала штраф Favbet
29 червня, 14:00
2 липня на Київщині лунатимуть вибухи
2 липня на Київщині лунатимуть вибухи
2 липня, 12:19
Віктор Орбан сьогодні прибув до Києва
Орбан прокоментував свій візит до Києва
2 липня, 13:27
Окупанти вчергове атакували Україну «Шахедами»
Повітряні сили повідомили, скільки «Шахедів» вдалося збити цієї ночі
4 липня, 08:30
На місці атаки на Рівненщині тривають аварійно-відновлювальні роботи
РФ вдарила по об'єкту критичної інфраструктури на Рівненщині
10 липня, 07:30

Новини

Нічна атака на Київщину: у двох районах упали уламки ворожих дронів
Нічна атака на Київщину: у двох районах упали уламки ворожих дронів
Сили ППО збили всі дрони, що летіли на Київ: деталі атаки
Сили ППО збили всі дрони, що летіли на Київ: деталі атаки
Росіяни атакували Київ новим дроном: що відомо
Росіяни атакували Київ новим дроном: що відомо
У застосунку «Київ Цифровий» тимчасово не працюватиме оплата сервісів
У застосунку «Київ Цифровий» тимчасово не працюватиме оплата сервісів
В Ірпені благодійники за допомогою 3D-принтера збудували дім для родини загиблого військового
В Ірпені благодійники за допомогою 3D-принтера збудували дім для родини загиблого військового
Поліція пояснила причину затримання чоловіка співробітниками ТЦК у Києві
Поліція пояснила причину затримання чоловіка співробітниками ТЦК у Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Смерть Фаріон. Оксана Забужко розповіла, що не так з імовірним підозрюваним
45K
Однопартійці Ірини Фаріон назвали замовника її вбивства
23K
Скандал із «Укрзалізницею». Пасажирка заявила, що довелося їхати на підлозі до Відня
22K
Убивство Фаріон: Зеленський назвав одну з версій злочину
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
11K
Експерт назвав проблеми, які відкрило вбивство Фаріон

Новини

Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
Вчора, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
Вчора, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
Вчора, 06:55
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
19 липня, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
19 липня, 14:08

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua