Нічна атака на Київщину: у двох районах упали уламки ворожих дронів

Безпілотники спричинили незначні пошкодження фасаду й вікон двох приватних будинків та автомобіля

У ніч на 21 липня Київщина була атакована ударними дронами ворога. У регіоні працювали сили ППО, всі ворожі цілі збиті. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За даними глави регіону, влучань у житлову чи критичну інфраструктуру немає. Постраждалі відсутні.

Утім, на території двох районів області зафіксовано падіння уламків ворожих цілей.

«Є незначні пошкодження фасаду та вікон двох приватних будинків та автомобіля. Крім того, внаслідок падіння уламків сталося загорання трав'яного настилу, яке було оперативно ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 21 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками, на Київщині працювала ППО. Ворожі БпЛА були знищені на підступах до столиці.

До слова, під час атаки на Київ у ніч на 20 липня, ворог використав не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136, а й ще один новий дрон невстановленого типу.

Як повідомлялося, сьогодні вранці російська армія завдала ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району Сумщини.