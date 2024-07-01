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Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Київ 30 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Київ 30 червня
Наслідки ракетного удару по Києву
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Окупанти застосували крилаті ракети «Іскандер-К» для удару по Києву

Вчора, 30 червня, російські окупанти запустили по Києву дві крилаті ракети «Іскандер-К». Обидві вдалось збити, втім внаслідок падіння уламків були руйнування. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Вчора ввечері, приблизно о 19:30 ворог застосував крилаті ракети «Іскандер-К» по Києву. Вдалося збити дві ракети. На жаль, внаслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру», – розповів Євлаш.

За словами речника Повітряних сил, вчорашня атака не мала якихось суттєвих змін, окрім того, що терористи атакували столицю ввечері, коли на вулиці були присутні багато людей.

«Однак можна сказати, що переважно противник атакує вночі досить серйозно своїми ракетами. Цього разу вони вирішили завдати удару ввечері о пів на восьму в неділю, теплого літнього дня, коли було багато людей. Вони (окупанти – «Главком») так показують своє цинічне обличчя щоразу. Росія – країна-терорист і продовжує підтверджувати це з кожним таким подібним ударом», – наголосив він.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

Як повідомлялося, ракетний удар по Києву 30 червня відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.

До слова, у неділю, 30 червня, російські загарбники вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них – дитина.

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Теги: Київ столиця Повітряні сили ЗСУ обстріл

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