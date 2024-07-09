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Євросоюз пообіцяв допомогти відновити пошкоджений «Охматдит»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євросоюз пообіцяв допомогти відновити пошкоджений «Охматдит»
Співробітники представництва ЄС розбирали завали після ракетного удару Росії по «Охматдиту»
фото: Михайло Глуховський/glavcom.ua

Заступник голови представництва Європейського Союзу в Україні заявив, що ЄС фінансово допоможе у відновленні дитячої лікарні

Заступник голови представництва Європейського Союзу в Україні Ремі Дюфло заявив, що ЄС допоможе з відновленням дитячої лікарні «Охматдит», яку обстріляли ракетами російські окупанти. Про це Дюфло розповів у коментарі «Укрінформу».

Дипломат зазначив, що співробітники представництва ЄС напередодні допомагали водою та їжею, розбирали завали після ракетного удару Росії по «Охматдиту».

«Ми також фінансово допоможемо у відновленні цього символу української медицини, символу того, як українська держава ставиться до найуразливіших верств свого населення», – додав він.

За словами заступника голови представництва Євросоюзу в Україні, Росію потрібно притягти до відповідальності за удар по дитячій лікарні.

«Чим більше подібних речей ми бачимо, тим більша наша рішучість підтримувати Україну», – зазначив Дюфло.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після ракетного удару РФ по «Охматдиту» отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим. Так, під час сьогоднішнього засідання уряду було виділено 100 млн грн. Також за добу українці задонатили на збір від ініціативи United24 та monobank на відновлення дитячої лікарні «Охматдит» понад 260 млн грн.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем». Водночас Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.

Раніше СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

До слова, у Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.

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Теги: Охматдит Європейський союз обстріл росія гроші лікарня

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