У Волгоградській області після атаки дронів спалахнула нафтобаза
Пожежі передувала серія вибухів із близько 10 вибухів
Уранці 9 липня в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ через атаку безпілотників сталася пожежа на нафтобазі. Про це пишуть росЗМІ та місцеві пабліки.
Повідомляється, що повітряна атака із застосуванням БпЛА у Волгоградській області сталася близько четвертої години ранку, а вже після п'ятої – стало відомо про пожежі у місті Калач-на-Дону.
У Волгоградській області РФ спалахнула пожежа на нафтобазі після атаки БпЛА pic.twitter.com/HzCkqs0a78— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 9, 2024
Очевидці повідомляють, що пожежі передувала серія вибухів. За даними росЗМІ, мінімум п'ять дронів атакували місто. Місцеві жителі начебто нарахували близько 10 вибухів.
Зазначається, що під удар дронів нібито потрапили цистерна з пальним та хлібозавод. Офіційної інформації та даних про постраждалих наразі не було.
🔥Нафтобаза у Калач-на-Дону Волгоградської області після влучання дрона💥 pic.twitter.com/nzNZrPPrah— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 9, 2024
Раніше повідомлялося, що в російському Білгороді пізно ввечері пролунали вибухи, спрацювала російська ППО. Влада заявила про обстріл, пошкодження інфраструктури та постраждалих.
Також у ніч на вівторок у Ростовській області Росії пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, після чого спалахнула пожежа на електропідстанції.
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