У Волгоградській області після атаки дронів спалахнула нафтобаза

Під удар дронів нібито потрапили цистерна з пальним та хлібозавод

Пожежі передувала серія вибухів із близько 10 вибухів

Уранці 9 липня в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ через атаку безпілотників сталася пожежа на нафтобазі. Про це пишуть росЗМІ та місцеві пабліки.

Повідомляється, що повітряна атака із застосуванням БпЛА у Волгоградській області сталася близько четвертої години ранку, а вже після п'ятої – стало відомо про пожежі у місті Калач-на-Дону.

У Волгоградській області РФ спалахнула пожежа на нафтобазі після атаки БпЛА pic.twitter.com/HzCkqs0a78 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 9, 2024

Очевидці повідомляють, що пожежі передувала серія вибухів. За даними росЗМІ, мінімум п'ять дронів атакували місто. Місцеві жителі начебто нарахували близько 10 вибухів.

фото: Mash

Зазначається, що під удар дронів нібито потрапили цистерна з пальним та хлібозавод. Офіційної інформації та даних про постраждалих наразі не було.

Раніше повідомлялося, що в російському Білгороді пізно ввечері пролунали вибухи, спрацювала російська ППО. Влада заявила про обстріл, пошкодження інфраструктури та постраждалих.

Також у ніч на вівторок у Ростовській області Росії пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, після чого спалахнула пожежа на електропідстанції.