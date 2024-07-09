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У Волгоградській області після атаки дронів спалахнула нафтобаза

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Волгоградській області після атаки дронів спалахнула нафтобаза
Під удар дронів нібито потрапили цистерна з пальним та хлібозавод
фото: Mash

Пожежі передувала серія вибухів із близько 10 вибухів

Уранці 9 липня в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ через атаку безпілотників сталася пожежа на нафтобазі. Про це пишуть росЗМІ та місцеві пабліки.

Повідомляється, що повітряна атака із застосуванням БпЛА у Волгоградській області сталася близько четвертої години ранку, а вже після п'ятої – стало відомо про пожежі у місті Калач-на-Дону.

Очевидці повідомляють, що пожежі передувала серія вибухів. За даними росЗМІ, мінімум п'ять дронів атакували місто. Місцеві жителі начебто нарахували близько 10 вибухів.

У Волгоградській області після атаки дронів спалахнула нафтобаза фото 1
фото: Mash

Зазначається, що під удар дронів нібито потрапили цистерна з пальним та хлібозавод. Офіційної інформації та даних про постраждалих наразі не було.

Раніше повідомлялося, що в російському Білгороді пізно ввечері пролунали вибухи, спрацювала російська ППО. Влада заявила про обстріл, пошкодження інфраструктури та постраждалих.

Також у ніч на вівторок у Ростовській області Росії пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, після чого спалахнула пожежа на електропідстанції.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2024 року
Теги: пожежа вибух росія

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