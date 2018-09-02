Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів на Донбасі: п’ятеро поранених



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Вогнем у відповідь двоє окупантів було знищено

Вогнем у відповідь двоє окупантів було знищено

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Зухвало нехтуючи умовами «шкільного» перемир'я, противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях населених пунктів Кам'янка та Південне.

Внаслідок обстрілів зі станкових автоматичних гранатометів, на жаль, п'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, вогнем у відповідь двоє окупантів знищено та ще четверо – поранено.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

Нагадаємо, минулої доби окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник при цьому не застосовував.

Під час ведення бойових дій протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, і ще двоє отримали поранення.