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Як вплине єдиний електронний реєстр на мобілізацію в Україні: пояснення ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як вплине єдиний електронний реєстр на мобілізацію в Україні: пояснення ЗСУ
Очікується, що електронний реєстр спростить проведення мобілізації ресурсів
фото ілюстративне

Зараз в Україні працює електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»

Запуск єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» значно спростить мобілізаційні заходи в Україні. В більшості випадків потреба в заходах оповіщення відпаде. Про це заявив речник Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в інтерв’ю «РБК-Україна».

Фітьо нагадав, що зараз в Україні працює електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг». Але поки що він не синхронізований з іншими державними реєстрами. За його словами, коли народні депутати ухвалять відповідний законопроект, то в більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде, тому що синхронізуються різні бази даних.

«І ми будемо бачити, наприклад, що громадянин зареєструвався в Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати – ПДФО – сплачується у Личаківський район Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства будь-якої форми власності про те, що цьому громадянину необхідно з'явитися у Личаківський територіальний центр комплектації Львова. І керівник підприємства зобов'язаний особисто доставити військовозобов'язаного туди», – розповів він.

Військовий зазначив, що наразі електронна база, яка працює в ТЦК, лише дає змогу здійснювати заходи оповіщення громадян в будь-якій точці країни. Тобто громадянин, наприклад, з Луганська чи зі Сум може отримати повістку в Одесі.

«Зараз ці дані, які були в паперовому вигляді, перенесені в електронний. І це дає можливість побачити особову справу, наприклад, в іншому ТЦК іншого регіону. Поки що синхронізації даних з іншими державними реєстрами немає. Як тільки це запрацює – усі питання з відвідуванням спортклубів, ресторанів, здійсненням оповіщення на блокпостах відразу автоматично відпадуть», – пояснив речник.

Окрім того, за його словами, електронний реєстр спростить проведення мобілізації ресурсів – як людських, так і транспортних, і багато іншого. Він вкотре наголосив, що перша повістка – це означає, що треба лише з'явитися в ТЦК, щоб оновити свої дані, пройти медичний огляд, а не термінове відправлення на фронт.

Раніше Фітьо відреагував на чутки про мобілізацію жінок.

Теги: війна мобілізація ЗСУ

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