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Росіяни посилять наступальні операції в Україні на початку 2024 року: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни посилять наступальні операції в Україні на початку 2024 року: оцінка ISW
фото з відкритих джерел

Заморозки, які очікуються наприкінці січня та в лютому полегшать переміщення російських військ, особливо поблизу Авдіївки

За оцінками Білого дому, у січні-лютому 2024 року російським військам буде легше вести наступальні операції, оскільки зимові погодні умови стануть більш сприятливими для пересування бронетехніки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив, що заморозки, які очікуються наприкінці січня та в лютому полегшать переміщення російських військ, особливо поблизу Авдіївки в Донецькій області.

У звіті ISW нагадує, що з 2014 року осінній «грязьовий» сезон заважав наземним маневрам як українських, так і російських сил. Натомість періоди тривалих морозів, що зазвичай починаються наприкінці грудня, заморожують землю та дозволяють бронетехніці рухатися легше, ніж восени та навесні.

Водночас уточнюється, що нинішня погода в Україні мінлива. У випадку більш м'якої зими, період сильних морозів може настати пізніше, ніж очікується, або не настати взагалі. Це дасть коротший період підготовки місцевості для механізованої маневрової війни.

«Російські війська розпочали локалізовані наступальні операції по всій лінії фронту на Сході України в період найскладнішої погоди осінньо-зимового сезону. Таким чином агресор намагається перехопити й утримати ініціативу, а не чекати сильних морозів. Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як робили це взимку 2022–2023 року», - йдеться у звіті ISW.

Як повідомлялося, українські війська продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області, незважаючи на тиск росіян. За останню добу Збройні сили України відбили 30 спроб Росії витіснити їх з цих позицій. 

До слова, зупинка західної допомоги, ймовірно, призведе до втрати Україною здатності стримувати російську армію

Теги: ЗСУ Авдіївка втрати росіяни

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