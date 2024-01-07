Федоров пояснив, як працюватиме цифровий рекрутинг до ЗСУ

Новий проєкт допоможе залучити до армії пілотів-операторів ударних дронів

Влада працює над проєктом цифрового рекрутингу до української армії, який полягатиме в пошуку операторів дронів. Про це повідомив віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми перебуваємо на фіналі цього проєкту. Пілот буде на напрямку безпілотників. Ми вже запустили декілька бета-тестувань з бригадами, коли шукаємо таргетовано пілотів-операторів для роти ударних дронів. Зараз тестуємо процес, наскільки є зворотній зв'язок від охочих вступити до лав ЗСУ», – розповів глава Мінцифри.

Федоров також зазначив, що мета проєкту – пояснити охочим вступити до лав ЗСУ, ким вони можуть стати, скільки буде тривати навчання, якою буде зарплата і які будуть бойові задачі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Складно запустити цей проєкт, бо потрібно перебудовувати систему. Систему, де немає ТЦК, де по суті розповідається про можливості, переваги і досвід, який буде», – зауважив віце-прем'єр.

Нагадаємо, що Україна проводить випробування універсального робота, який може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції.

До слова, президент Володимир Зеленський заявляв, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії.