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Федоров пояснив, як працюватиме цифровий рекрутинг до ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Федоров пояснив, як працюватиме цифровий рекрутинг до ЗСУ
Новий проєкт Мінцифри спрямований на пошук операторів дронів
фото: СБУ

Новий проєкт допоможе залучити до армії пілотів-операторів ударних дронів

Влада працює над проєктом цифрового рекрутингу до української армії, який полягатиме в пошуку операторів дронів. Про це повідомив віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону.

«Ми перебуваємо на фіналі цього проєкту. Пілот буде на напрямку безпілотників. Ми вже запустили декілька бета-тестувань з бригадами, коли шукаємо таргетовано пілотів-операторів для роти ударних дронів. Зараз тестуємо процес, наскільки є зворотній зв'язок від охочих вступити до лав ЗСУ», – розповів глава Мінцифри.

Федоров також зазначив, що мета проєкту – пояснити охочим вступити до лав ЗСУ, ким вони можуть стати, скільки буде тривати навчання, якою буде зарплата і які будуть бойові задачі.

«Складно запустити цей проєкт, бо потрібно перебудовувати систему. Систему, де немає ТЦК, де по суті розповідається про можливості, переваги і досвід, який буде», – зауважив віце-прем'єр.

Нагадаємо, що Україна проводить випробування універсального робота, який може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції.

До слова, президент Володимир Зеленський заявляв, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії.

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Теги: армія Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України ЗСУ

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