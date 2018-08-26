Окупанти відпустили кримського татарина, затриманого на виїзді з Криму



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Сервер Девлетшаєв

Девлетшаєва затримали на пункті пропуску «Каланчак»

Федеральна служба безпеки РФ відпустила Сервера Девлетшаєва, якого 18 годин тримали після затримання на КПП «Каланчак», повідомив лідер Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров.

Підтверджень від його родини поки що не надходило, зазначив Чубаров.

Сервера Девлетшаєва затримали на пункті пропуску «Каланчак» з російського боку близько сьомої ранку, станом на 11-ту вечора, його не відпустили. Сервер приїхав на пункт пропуску разом зі своєю сім’єю — дружиною Ділярою, сином Омером (6 років), дочками Сафіє (9 років) і Анифе (3 років).

Його дружині Ділярі, пише Чубаров, сказали, що вона з дітьми може виїхати з Криму та заявили, що чоловік «побуде» у ФСБ, як мінімум, до обіду.

Зараз дружина та діти перебувають в Україні. Батькам, що приїхали на КПП «Каланчак» не повідомляли, де їхній син. До окупованого Криму сім’я Девлетшаєвих в’їхала 19 серпня, напередодні мусульманського свята Курбан-байрам, щоб провідати своїх батьків і родичів.

Джерело: Громадське радіо