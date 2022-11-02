Росіяни нарощують темпи мародерства на Запоріжжі

Окупанти грабують бази відпочинку у Кирилівці та розкрадають українські держпідприємства

Російські загарбники нарощують темпи мародерства в промислових масштабах на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«У Мелітополі окупанти продовжують розкрадати українські держпідприємства. Зокрема ворог розікрав обладнання відділень «ПриватБанку», винісши звідти навіть меблі. Все це росіян називають «націоналізацією», – йдеться в повідомленні.

Крім того, рашисти грабують бази відпочинку у Кирилівці. Зокрема окупанти проводять демонтаж бойлерів, кондиціонерів та іншої побутової техніки. Пограбування відбувається централізовано, під наглядом військових.

Раніше колаборанти створили список «нічийних» комплексів. Йдеться про ті об’єкти, власники яких відмовилась співпрацювати з ворогом.

«Наразі ж ми радимо мешканцями тимчасово окупованих територій виїхати з регіону до моменту його звільнення й не співпрацювати з окупантами», – додали у Центрі нацспротиву.

Раніше повідомлялося, що рашисти планують викрасти з окупованих територій сонячні батареї.

Нагадаємо, російські загарбники пограбували Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка, вони вивезли цінності та експонати.

Також у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень.

До слова, триває 252 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.