Зеленський створив військові адміністрації у трьох містах на Луганщині

Військові адміністрації з'являться в містах Сєвєродонецьк, Гірськ і Попасна

Президент України Володимир Зеленський створив військову адміністрацію в Сєвєродонецьку на Луганщині. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

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Також військові адміністрації з'являться в містах Гірськ і Попасна.

«У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень», – йдеться в указі.

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Глава держави доручив Генштабу ЗСУ та Луганській ОДА здійснити заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації.

Нагадаємо, триває 394-а доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та п'ять ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.