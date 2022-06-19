Окупанти вивезли до Росії понад 300 тис. українських дітей

За минулу добу примусово окупанти вивезли до Росії три тисячі дітей

Загалом Росія депортувала 1 936 911 українців

Від повномасштабного вторгнення в Україну до Росії було незаконно вивезено понад 1,9 млн осіб, з них понад 300 тисяч – дітей. Такі дані повідомив начальник Національного центру управління оборони Росії Михайло Мізінцев, передає «Інтерфакс». Росія називає незаконне вивезення українців «евакуацією».

Лише за минулу добу окупантами на територію країни-агресорки було евакуйовано 29 733 особи, у тому числі 3 502 дитини.

А всього з початку війни проти України, згідно із заявою Міноборони РФ, Росія депортувала 1 936 911 українців, з яких 307 423 дитини.

Варто зауважити, що повернути додому вкрадених рашистами українських дітей можна. Механізм визначає Міністерство соціальної політики України: якщо у дитини, вивезеної на територію Росії, не знайдуться батьки чи опікуни, її визнають сиротою, а отже, у неї з’явиться законний представник – держава. І в такому разі Україна може вимагати від Росії повернення своїх неповнолітніх громадян.

Варто зауважити, що окупанти вивезли майже всіх жителів Попасної та Комишевахи до Первомайська.

Нагадаємо, що росіяни примусово вивезли на окуповану територію невелику частину населення Сєвєродонецька, що на Луганщині. Зараз у місті тривають безперервні бої.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню «Тайру» – Юлію Паєвську. Вона потрапила у полон окупантів 16 березня.