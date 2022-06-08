Росія повідомила кількість захисників з «Азовсталі», яких вивезли в РФ
Вороги кажуть: етапували понад тисячу бійців
Понад тисяча військовослужбовців, які здалися в полон в Маріуполі, етаповані на територію Росії. З ними проводитимуть «слідчі дії». Про це повідомляє «Тасс».
Як стверджує джерело російського агентства в правоохоронних органах, найближчим часом слідство має намір відправити до Росії ще частину українських військовополонених.
«Найближчим часом після проведення очних ставок з низкою військовополонених слідство також планує направити їх до Росії», – заявив він.
За його словами, в Москві можуть перебувати понад 100 осіб, «серед яких іноземні найманці, що здалися в Маріуполі».
Як відомо, Росія готує фейковий «суд» над «азовцями».
Тим часом рідні не знають, де і в яких умовах утримують захисників «Азовсталі» – CNN.
Нагадаємо, тіла загиблих оборонців Маріуполя повертаються додому: наразі вже 210.