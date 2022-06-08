  1. Головна
  2. Новини
  3. Росія повідомила кількість захисників з «Азовсталі», яких вивезли в РФ
рус
    Новини

    Росія повідомила кількість захисників з «Азовсталі», яких вивезли в РФ

    У Москві можуть перебувати понад 100 осіб полонених - Росія повідомила кількість захисників з «Азовсталі», яких вивезли в РФ
    У Москві можуть перебувати понад 100 осіб полонених
    фото з відкритих джерел

    Вороги кажуть: етапували понад тисячу бійців

    Понад тисяча військовослужбовців, які здалися в полон в Маріуполі, етаповані на територію Росії. З ними проводитимуть «слідчі дії». Про це повідомляє «Тасс».

    Як стверджує джерело російського агентства в правоохоронних органах, найближчим часом слідство має намір відправити до Росії ще частину українських військовополонених.

    «Найближчим часом після проведення очних ставок з низкою військовополонених слідство також планує направити їх до Росії», – заявив він.

    За його словами, в Москві можуть перебувати понад 100 осіб, «серед яких іноземні найманці, що здалися в Маріуполі».

    Як відомо, Росія готує фейковий «суд» над «азовцями».

    Тим часом рідні не знають, де і в яких умовах утримують захисників «Азовсталі» – CNN.

    Нагадаємо, тіла загиблих оборонців Маріуполя повертаються додому: наразі вже 210.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна полон Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія повідомила кількість захисників з «Азовсталі», яких вивезли в РФ