Литва зупинила на кордоні транзитний російський поїзд із «Z-символікою»

До Литви прибув транзитний пасажирський поїзд Москва – Калінінград, на якому була намальована заборонена в європейській країні символіка

Персонал поїзда не зміг пояснити литовським прикордонникам, звідки взялися написи на вагонах

До Литви 2 жовтня на контрольно-пропускний пункт на залізничній станції Кяна прибув транзитний пасажирський поїзд Москва – Калінінград, на якому була намальована заборонена в європейській країні символіка. Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомила Служба охорони державного кордону Литви (VSAT).

Зазначається, що на одному з вагонів прикордонники помітили символи російського вторгнення до України, літеру Z та напис ZOV. На іншому вагоні був напис російською мовою: «Вільнюс – місто Росії». Персонал поїзда не зміг пояснити прикордонникам, звідки взялися ці написи.

На вагоні красується надпис російською мовою: «Вільнюс – місто Росії». Персонал поїзда не зміг пояснити прикордонникам, звідки він взявся фото: Служба охорони державного кордону Литви

Литовські прокордонники змусили начальника поїзда та його підлеглим стерти заборонені написи фото: Служба охорони державного кордону Литви

Начальнику поїзда та його підлеглим довелося стирати написи, в іншому разі литовські прикордонники відмовлялися пропускати вагони через кордон. Лише після очищення вагонів прикордонники дозволили продовжити маршрут.

У Литві з весни 2022 року заборонене використання так званої «георгіївської» стрічки та букв Z і V, які стали символами повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Литва почала кампанію з боротьби з вербуванням, спрямовану на підвищення обізнаності громадян про небезпеку з боку ворожих спецслужб. Кампанія включає відеоролики, засновані на реальних випадках, що підкреслюють, що будь-який громадянин може стати мішенню.

Як повідомлялося раніше, радниця президента Литви Аста Скайсгіріте заявила, що країни Європейського союзу мають знайти «юридичні рішення», щоб закрити росіянам в'їзд до Шенгенської зони після візових послаблень з боку Угорщини.

Приводом для занепокоєння представниці литовської влади стало недавнє рішення Угорщини включити Росію, Білорусь та низку інших країн до програми «Національна карта». Її учасники можуть отримати дозвіл працювати в республіці без перевірки служби безпеки. Однак для звичайних туристів жодних послаблень немає.