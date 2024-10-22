Кремль встановив новий дедлайн відновлення контролю над Курщиною – джерела

Ситуація на Курщиеі дуже динамічна, а населені пункти можуть переходити «з рук у руки» протягом доби

До 25 лютого росіяни планують створення так званої буферної зони по інший бік кордону – на територіях України

Кремль встановив своїм військам нові дедлайни: до 1 лютого 2025 року - повернення повного контролю над Курською областю, бо до 15 жовтня вже не встигли. Про це йдеться в матеріалі Рбк-Україна.

За даними джерела видання у Силах оборони, крім того до 25 лютого планується створення так званої буферної зони по інший бік кордону – на територіях України.

Як зазначається в матеріалі, згідно з попередніми планами Москви, війська противника мали вибити звідти ЗСУ до середини жовтня – вони вже не вклались у ці терміни, але, щоправда, деяких тактичних успіхів за останні пару тижнів їм все ж вдалось там досягти.

Зараз, за даними видання, Москва акумулювала для звільнення Курської області понад 40 тисяч військ. Ситуація там насправді дуже динамічна, а населені пункти можуть переходити «з рук у руки» протягом доби.

Оборона ЗСУ наразі не обвалена, однак і шанси на подальше розширення Україною курського плацдарму теж можна розглядати як відносно низькі, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, в серпні Володимир Путін давав наказ своїм військовим витіснити українські війська з Курської області до 1 жовтня, але не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі.

Також повідомлялося, що через два з половиною місяці після початку Курської операції ЗСУ ворог визнає: бої на Курщині йому даються найтяжче. Про це заявив один із бойовиків Рамзана Кадирова, командир загону спецназу «Ахмат» із позивним Аїд.

До слова, контроль Збройних сил України над частиною Курської області спонукав Росію до частіших обмінів військовополоненими з Україною.