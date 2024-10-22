Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року

Ситуація на фронту станом на 22 жовтня

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення

Російські загарбники завдали по території України два ракетні та 68 авіаційних ударів, скинувши 113 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 683 дрони-камікадзе та здійснили більше трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах..

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 107 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку було знешкоджено 313 окупантів.

На Харківському напрямку

Противник двічі без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Липців.

Фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії біля Стельмахівки, Джерельного, Вишневого, Зеленого Гаю, Піщаного та Лозової. Українські захисники зупинили дві ворожих атаки. Ще два боєзіткнення – продовжуються..

Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Петропавлівки, Катеринівки, Лиману Першого та Тернів. Чотири боєзіткнення тривають дотепер..

Фото: deepstatemap

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили два штурми окупаційних військ у бік Верхньокам’янського та Переїзного, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку

Ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Часового Яру. Ситуація контрольована.

Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

За підтримки авіації, окупанти штурмують позицій українських підрозділів у районі населеного пункту Торецьк.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Противник 21 жовтня 35 разів атакував у районах Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Наші захисники відбили 27 штурмів. Вісім атак тривають, ситуація контрольована.

За минулу добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 313 окупантів, з них 138 – безповоротно. Також знищено танк, дев’ять бойових броньованих машин та сім автомобілів, суттєво пошкоджено зенітний ракетний комплекс «Бук» , дві артилерійські системи та шість бойових броньованих машин.

Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог здійснив 27 спроб прорвати нашу оборону поблизу Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Двадцять два боєзіткнення завершено, ще п’ять – досі продовжуються.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 70 осіб. Також знищено два танки та чотири бойові броньовані машини, пошкоджено один танк, одну артилерійську систему та дві бойові броньовані машини.

Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Противник п’ять разів атакував наші підрозділи біля Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого. Зараз ще триває одна атака окупантів.

Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Війська загарбників один раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки.

Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Наші війська відбили 4 атаки, противник успіху не мав.

Фото: deepstatemap

На решті напрямків – без особливих змін.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах.

За минулу добу варто відзначити воїнів 63-ї окремої механізованої бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 42-ї окремої механізованої бригади, 422-го окремого батальйону безпілотних систем та 35-ї окремої бригади морської піхоти, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 972-й день повномасштабної війни в Україні.