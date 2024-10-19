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План Зеленського напряму залежить від підтримки ЄС – віцепрезидент Єврокомісії

Степан Гафтко
glavcom.ua
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План Зеленського напряму залежить від підтримки ЄС – віцепрезидент Єврокомісії
Домбровскіс прокоментував План Зеленського
фото з відкритих джерел

Валдіс Домбровскіс закликав більш активно підтримувати Україну у військовій, економічній та фінансовій сфері

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс переконаний, що наразі потрібно посилити підтримку Україну в усіх сферах, але насамперед – у військовій. Про це він заявив під час виступу на Ризькій конференції, передає кореспондент Укрінформу.

«З розвитком подій, я думаю, стає дедалі зрозуміліше, що нам потрібно робити більше для підтримки України в усіх аспектах – політичному, фінансовому, але насамперед у військовому. Адже якщо ми говоримо про мирний план Президента Зеленського, або якщо ми зараз обговорюємо План перемоги Президента Зеленського, як він був представлений, це в будь-якому разі залежить від підтримки, яку ми надаємо», – сказав Домбровскіс, коментуючи питання про те, як сприйняли у Брюсселі презентований Президентом України План перемоги.

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії зазначив, що фінансова підтримка України рухається в правильному напрямку. Він нагадав про пакет допомоги від країн G7 на суму 45 мільярдів євро, з яких Європейський Союз внесе 35 мільярдів, використовуючи заморожені російські активи.

«Ми, звісно, очікуємо вагомого внеску від США у цей пакет», – додав він.

Він наголосив, що важливо не просто якось закінчити війну, перетворивши її на тліючий конфлікт, як це було на Донбасі з 2014 року, а потрібно «прийти до справедливого і довготривалого рішення».

«Але, знову ж таки, все залежатиме від того, яку підтримку ми як західний демократичний світ надаватимемо Україні», – підсумував виконавчий віцепрезидент Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський представив на засіданні Європейської ради пункти плану перемоги.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує план перемоги Володимира Зеленського та в черговий раз закликав Україну сісти за стіл переговорів із Росією.  

Варто нагадати, що лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють план перемоги України. За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска це не є несподіванкою, оскільки у них різне ставлення до питання членства Києва в НАТО.

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Теги: міністр Володимир Зеленський президент Європейський союз конфлікт війна

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