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В Україні перебої з інтернетом через масовану атаку РФ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Україні перебої з інтернетом через масовану атаку РФ
фото з відкритих джерел

У деяких районах України громадяни також спостерігають проблеми з мобільним зв'язком

В Україні через ракетну атаку росіян спостерігаються перебої з інтернетом. Про це повідомив сервіс NetBlocks y Twitter. 

«Підтверджено: показники показують значне зниження підключення до інтернету в багатьох регіонах України після широкомасштабних російських ракетних атак сьогодні вранці, головним чином через аварійне відключення електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Після нічних ракетних ударів в Україні впала якість інтернету
Після нічних ракетних ударів в Україні впала якість інтернету
фото: NetBlocks

Найгірша ситуація з мережевим покриттям у Харківській області.

Також через відключення світла у деяких районах України спостерігають проблеми з мобільним зв'язком.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. 

Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди.

Теги: обстріл Україна інтернет ракета

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