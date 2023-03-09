В Україні перебої з інтернетом через масовану атаку РФ
У деяких районах України громадяни також спостерігають проблеми з мобільним зв'язком
В Україні через ракетну атаку росіян спостерігаються перебої з інтернетом. Про це повідомив сервіс NetBlocks y Twitter.
«Підтверджено: показники показують значне зниження підключення до інтернету в багатьох регіонах України після широкомасштабних російських ракетних атак сьогодні вранці, головним чином через аварійне відключення електроенергії», – йдеться у повідомленні.
Найгірша ситуація з мережевим покриттям у Харківській області.
Також через відключення світла у деяких районах України спостерігають проблеми з мобільним зв'язком.
Нагадаємо, що у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.
Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.
Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.
У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди.
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