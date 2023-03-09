У Києві відновлюють теплопостачання після ракетних ударів
Відновлення теплопостачання у столиці відбувається поетапно
«Київтеплоенерго» поетапно відновлює теплопостачання споживачам після ракетних ударів по критичній інфраструктурі міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Станом на 15:00 уже відновили постачання тепла в 300 житлових будинків.
«Тривають роботи з перепідключення до інших теплоджерел усіх споживачів, які залишились без тепла. В основному, це будівлі в центрі та на лівому березі столиці, – зазначив Віталій Кличко. – Відновлення теплопостачання відбувається поетапно з урахуванням технічних особливостей мереж та обладнання».
За його словами, через знеструмлення котелень КП «Київтеплоенерго» застосувало екстрені алгоритми реагування. Більше половини котельних міста переключили на альтернативні джерела електропостачання – генератори.
До слова, раніше повідомлялось, що у столиці внаслідок ракетної атаки є перебої з теплопостачанням.
Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.
Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.
У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. На цей момент відомо про п'ятьох загиблих. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під завалами можуть бути інші люди.
Коментарі — 0