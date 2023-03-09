У Києві відновлюють теплопостачання після ракетних ударів

Відновлення теплопостачання у столиці відбувається поетапно

«Київтеплоенерго» поетапно відновлює теплопостачання споживачам після ракетних ударів по критичній інфраструктурі міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Станом на 15:00 уже відновили постачання тепла в 300 житлових будинків.

«Тривають роботи з перепідключення до інших теплоджерел усіх споживачів, які залишились без тепла. В основному, це будівлі в центрі та на лівому березі столиці, – зазначив Віталій Кличко. – Відновлення теплопостачання відбувається поетапно з урахуванням технічних особливостей мереж та обладнання».

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За його словами, через знеструмлення котелень КП «Київтеплоенерго» застосувало екстрені алгоритми реагування. Більше половини котельних міста переключили на альтернативні джерела електропостачання – генератори.

До слова, раніше повідомлялось, що у столиці внаслідок ракетної атаки є перебої з теплопостачанням.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

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У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. На цей момент відомо про п'ятьох загиблих. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під завалами можуть бути інші люди.