Росія відкидає можливість перегляду умов для переговорів з Україною – ISW

Спікерка ради федерації РФ Валентина Матвієнко наголосила, що умови, висунуті під час переговорів у Стамбулі в березні 2022 року, «залишаються незмінними»

Аналітики ISW зазначають, що активізація риторики російських чиновників, свідчить про впевненість Путіна у перемозі над Україною

Росія заявляє, що переговори з Україною повинні базуватися виключно на умовах, які були озвучені в Стамбулі, і відмовляється від будь-яких компромісів. Про це йдеться у звіті ISW.

Так, спікерка ради федерації РФ Валентина Матвієнко заявила 24 грудня, що Росія «відкрита до компромісів у переговорах з Україною». Водночас вона наголосила, що умови, висунуті під час переговорів у Стамбулі в березні 2022 року, «залишаються незмінними».

Матвієнко підкреслила, що Росія не відступить від цих умов «ні на йоту». У Стамбулі Росія вимагала від України стати нейтральною державою, яка не зможе вступити до НАТО. Ще однією вимогою РФ було обмеження на чисельність Збройних сил України до 85 тисяч осіб, подібної до тієї, яка була накладена на Німеччину Версальським договором після Першої світової війни.

«Російські вимоги в Стамбулі виявилися детальнішими версіями ультиматумів, які Путін висував за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Вони включали «демілітаризацію» і нейтралітет України», – зазначила вона.

Також Матвієнко повторила вимоги Путіна на щорічній телевізійній пресконференції «Пряма лінія» 19 грудня. Ймовірно, аналогічні заяви від високопосадовців РФ пролунають у найближчі тижні як для внутрішньої, так і для іноземної аудиторії, зазначають у звіті аналітики.

Аналітики ISW зазначають, що активізація риторики російських чиновників, свідчить про впевненість Путіна у перемозі над Україною.

«Це залишається незмінним, попри значні поразки, яких російська армія зазнала відтоді», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, навесні 2022 року Росія привезла на переговори із Україною проєкт договору, який передбачав визнання анексії Криму, двомовність, заборону на вступ до НАТО та містив інші принизливі пункти.

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