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Блінкен підтвердив контакти між США і сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада

Ірина Бура
glavcom.ua
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Блінкен підтвердив контакти між США і сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада
фото з відкритих джерел

Американський чиновник зазначив, що Штати та союзники дуже зацікавлені в тому, щоб допомогти сирійському народу прокласти свій новий шлях

Влада США перебувала у контакті із сирійським повстанським угрупованням «Хайят Тахрір аш-Шам» («ХТШ»), яке стояло на чолі антиурядових сил у країні, та змогло повалити режим президента Башара аль-Асада. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Держдеп.

Під час прес-конференції в йорданському місті Акаба, американський чиновник зазначив, що Штати та союзники дуже зацікавлені в тому, щоб допомогти сирійському народу прокласти свій новий шлях.

На запитання журналістів, чи мали США контакти з «ХТШ», Блінкен уточнив, що контакт був прямим.

«Так, ми контактували з «ХТШ» та іншими сторонами. Ми переконували всіх, з ким спілкувалися, що важливо допомогти знайти Остіна Тіса – американського журналіста-фрілансера і ветерана, офіцера морської піхоти США, який був викрадений у Сирії у серпні 2012 року та та повернути його додому», – зазначив він.

Розповідаючі про ситуацію в Сирії, Блінкен звернув увагу, що у цій країні досі зберігають присутність «ІДІЛ» та інші терористичні групи, які «хочуть використати цей період невизначеності, щоб спробувати відновити позиції».

«Ніхто не розуміє ці виклики краще, ніж сам сирійський народ. І сирійці знають, що їм знадобиться підтримка сусідів і з боку міжнародної спільноти, щоб подолати ці виклики», – сказав держсекретар США.

Зазначимо, «ХТШ»  внесено до списку терористичних організацій Сполученими Штатами та іншими країнами. Блінкен – перший американський високопосадовець, який підтвердив контакти США з повстанцями.

Нагадаємо, США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») зі списку терористичних організацій. Бійці «ХТШ» очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск і скинула режим Асада. 

Раніше «Главком» детально описав шлях керівника угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») Абу Мухаммад аль-Джолані, що здобув популярність після того, як очолив блискавичний військовий наступ, який повалив президента Сирії Башара аль-Асада.

Так, у 2016 році Джолані розірвав зв'язки з «Аль-Каїдою» та перейменував свою групу в «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ»).

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Теги: США Сирія війна тероризм Башар Асад чиновник Ентоні Блінкен

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