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Асад отримав державну нагороду України від Кучми: чому орден досі не відкликано

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Асад отримав державну нагороду України від Кучми: чому орден досі не відкликано
За визначний особистий внесок у розвиток українсько-сирійських відносин Асад отримав нагороду
колаж: glavcom.ua

Башар Асад нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня

20 квітня 2002 року сирійський диктатор Башар Асад отримав орден князя Ярослава Мудрого I ступеня від тодішнього президента України Леоніда Кучми. Про це йдеться у відповідному указі №362.

«За визначний особистий внесок у розвиток українсько-сирійських відносин постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня його високоповажність пана Башара аль-Асада – президента Сирійської арабської республіки», – йшлося в указі.

Асад отримав державну нагороду України від Кучми: чому орден досі не відкликано фото 1
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Опісля того, як режим Башара Асада повалили повстанці 8 грудня, його не позбавила Україна найвищої державної нагороди. Адже в указі №766/95 про заснування відзнаки президента України «Орден князя Ярослава Мудрого» йдеться: «Ніхто не має права позбавити кавалера ордена князя Ярослава Мудрого його нагороди».

Асад отримав державну нагороду України від Кучми: чому орден досі не відкликано фото 2
скріншот

Нагадаємо, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб. 

Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

Водночас уряд Ірану не став допомагати президенту Сирії Башару Асаду та відправляти військове підкріплення через загрозу повітряних ударів з боку армії Ізраїлю.  Тегеран також звинуватив лідера республіки в тому, що не підготувався до наступу повстанців.

До слова, близько пів року тому сирійські повстанці повідомили Туреччину про свої плани повалити режим Башара Асада. Анкара мовчки схвалила ці дії, однак офіційно відмовилася від підтримки наступу. 

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Теги: війна Україна Башар Асад державні нагороди Сирія Леонід Кучма

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