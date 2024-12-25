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«Наша воля до оборони досить висока». Президент Естонії впевнений, що в його країні не буде війни

Ірина Бура
glavcom.ua
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«Наша воля до оборони досить висока». Президент Естонії впевнений, що в його країні не буде війни
фото з відкритих джерел

Каріс заявив, що витрати на оборону важливо збільшувати не через підготовку до війни, а для її запобігання

Президент Естонії Алар Каріс переконаний, що в його країні не почнеться війна, а всі розмови про неї ведуться для того, щоб запобігти нападу. Про це пише ERR.

Так, Каріс заявив, що витрати на оборону важливо збільшувати не через підготовку до війни, а для її запобігання, щоб потенційний агресор не захотів вторгнутися в його країну. За його словами, у суспільстві Фінляндії також існують схожі страхи.

«Я нещодавно говорив із президентом Стуббом про Фінляндію. У них схожа ситуація. Виник якийсь помилковий страх, ніби війна ось-ось почнеться. Але цього немає», – зазначив він.

На запитання про те, чи свідчать про страх розмови молоді про те, куди переїжджати в разі війни, Каріс сказав, що «нікуди їхати не доведеться, тому що війни не буде».

Також він запевнив, що воля естонців до оборони рідної країни досить висока.

«Я впевнений, що наша воля до оборони досить висока. Це показують дослідження. Але ми не хочемо перевіряти це на практиці. Ми не хочемо тестувати 5-ту статтю або перевіряти, чи втечуть люди, чи візьмуть до рук зброю і стануть на захист. Ми цього не хочемо, тому маємо зробити все, щоб ніхто сюди не прийшов і щоб навіть думки про це не виникло», – пояснив президент.

Нагадаємо, глава естонського уряду Крістен Міхал закликав своїх партнерів із ЄС збільшити витрати на оборону, щоб протистояти загрозі з боку Кремля та продемонструвати Дональду Трампу, що Європа серйозно ставиться до безпеки.

До слова, Естонія міркує над закупівлею українських дронів. Естонський міністр оборони Ханно Певкур зустрінеться у листопаді з очільником українського Міноборони Рустемом Умєровим. Вони обговорять можливість закупівлі українського озброєння.

Також повідомлялося, що влада Естонії розглядає можливість відправлення військовослужбовців на захід України. Про це повідомив міністр оборони балтійської країни Ганно Певкур. Він додав, що союзники докладають усіх зусиль, щоб Україна могла виграти війну. За його словами, передбачається, що вони виконуватимуть небойові завдання. 

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Теги: окупанти Міноборони війна Європа Естонія президент озброєння влада Фінляндія Україна росія міністр

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