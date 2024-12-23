«Брехня нас всіх погубить». DeepState відреагував на можливу мобілізацію своєї команди

Раніше Безугла заявила, що Сирський «замість стабілізації оборони, почав наступ на команду DeepState»

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський збирається мобілізувати аналітиків DeepState та закрити проєкт. Згодом цю інформацію підтвердила команда DeepState.

У заяві проєкту йдеться про те, що аналітики завжди працювали і докладали максимальних зусиль задля перемоги. «Тому маємо залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше – серед військових. Тому маємо найвідомішу мапу російсько-української війни в Україні та світі», – йдеться у заяві.

Однак Osint-фахівці зазначили, що «на жаль, не всім головкомам подобається правда і це прикро», таким чином підтвердивши слова нардепки Безуглої.

Раніше народна обраниця заявила, що головком «замість стабілізації оборони, почав наступ на команду DeepState». Зокрема, йдеться про мобілізацію команди DeepState, звернення до СБУ та правоохоронців щодо розголошення інформації, всіляка дискредитація проєкту та, власне, закриття проєкту.

Команда DeepState прокоментувала можливу мобілізацію скріншот

«Ми всі знаємо DeepState ще з початку повномасштабного вторгнення. Щодня це чи не єдине джерело, щоб зрозуміти, що відбувається, як для цивільних, так навіть і для військових. Наступ «старперів» на проєкт – ще один вимір їхньої повної відсталості», – написала Безугла.

Нардепка закликала усіх небайдужих допомогти Osint-спільноті України та навіть звернулася до президента України із запитанням: «Володимир Зеленський, так куди йдемо?».

Безугла заявила про намір Сирського мобілізувати команду DeepState скріншот

Мапа війни в Україні DeepState та телеграм-канал DeepState для багатьох українців, разом із офіційними джерелами інформації, стали популярними ресурсами, що розповідають про перебіг бойових дій. Якщо телеграм-канал дає новини та аналітику, то мапа дозволяє наочно подивитися, як рухається лінія фронту.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила у хабарництві начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та направила запит до Державного бюро розслідувань.

Раніше Безугла піддала критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його в «авторитарності» і поверненні до радянських методів управління армією.

Також нардепка Мар’яна Безугла заявила, що у ЗСУ масово поширені «репресії» проти «неугодних». Вона закликала усіх, хто стикається з несправедливістю та тиском в армії «безпечно звернутися і розказати правду», написавши їй особисто.

До слова, народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла написала заяву на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.