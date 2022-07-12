Окупанти замислили влаштувати бійцям ЗСУ «котел» – Арестович

Росія планує пастку на Донбасі

Російські окупанти в районі Соледара хочуть влаштувати «котел» для українських підрозділів, які обороняють Сіверськ. Цей напрямок небезпечний і тим, що серед загарбників є колаборанти, які вмотивовані, оскільки вісім років воюють із ЗСУ. Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з російським адвокатом, правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

«Окупанти хочуть захопити населені пункти північніше Соледара, щоб зайти глибоко в тил сіверського угруповання наших військ, створити умови для оточення. І якщо лиманське угруповання окупантів, яке захопило Лиман, отримало від артилерії та заспокоїлося, ломанеться на Ямпіль, то ідея зрозуміла – вони хочуть організувати котел для наших військ, які обороняють район Сіверська. Для цього зібрали непогані ударні частини, які є найбільш боєздатними, до того ж там є боєздатна доля військ «ЛНР» та «ДНР», які є боєздатнішими, ніж російські частини, оскільки вони вісім років воюють з Україною», – сказав Арестович.

Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.

Як відомо, за добу українські воїни знищили шість складів з боєприпасами окупантів.

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