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    Новини

    На Херсонщині військові виявили танк та БТР, які кинули окупанти

    На Херсонщині військові виявили танк та БТР, які кинули окупанти - На Херсонщині військові виявили танк та БТР, які кинули окупанти
    На Херсонщині військові виявили танк та БТР, які кинули окупанти
    фото з відкритих джерел

    Трофеї передали ЗСУ

    У Херсонській області українські військові виявили справну військову техніку, які залишили окупанти. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

    «Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкіного району, виявлено покинуту в справному стані та з боєкомплектом російську техніку: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д», – йдеться у повідомленні.

    Трофейні засоби як жест доброї волі переведено до складу Збройних Сил України.

    Ввечері, 11 липня, на складах БК окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів. Тамтешні мешканці заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок влучання ракет.

    Пізніше цю інформацію підтвердили прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині військові виявили танк та БТР, які кинули окупанти