На Херсонщині військові виявили танк та БТР, які кинули окупанти

Трофеї передали ЗСУ

У Херсонській області українські військові виявили справну військову техніку, які залишили окупанти. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкіного району, виявлено покинуту в справному стані та з боєкомплектом російську техніку: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д», – йдеться у повідомленні.

Трофейні засоби як жест доброї волі переведено до складу Збройних Сил України.

Ввечері, 11 липня, на складах БК окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів. Тамтешні мешканці заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок влучання ракет.

Пізніше цю інформацію підтвердили прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.