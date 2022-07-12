На Херсонщині військові виявили танк та БТР, які кинули окупанти
Трофеї передали ЗСУ
У Херсонській області українські військові виявили справну військову техніку, які залишили окупанти. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».
«Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкіного району, виявлено покинуту в справному стані та з боєкомплектом російську техніку: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д», – йдеться у повідомленні.
Трофейні засоби як жест доброї волі переведено до складу Збройних Сил України.
Ввечері, 11 липня, на складах БК окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів. Тамтешні мешканці заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок влучання ракет.
Пізніше цю інформацію підтвердили прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.