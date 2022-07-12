У Херсоні на стовпах з’явились опудала окупантів (фото)

Партизани нагадують окупантам, що ЗСУ вже поряд

Із контрнаступом Збройних сил України на Півдні України в Херсоні активізувалася робота партизанів. Про це повідомляється в Telegram-каналі радника голови МВС Антона Геращенка.

Так, на стовпах з’явились опудала рашистів.

«Херсонські партизани нагадують окупантам, що ЗСУ поряд. Краще здавайтеся, інакше на стовпах висітимуть не опудала», – йдеться в дописі.

Як повідомлялося, у Херсоні партизани спробували підірвати гауляйтера Володимира Сальдо.

Раніше автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка у Херсоні підірвали партизани.

Тим часом ЗСУ ведуть наступ на Півдні України. Російські війська зазнають нищівних втрат особового складу. 11 липня з Херсонщини у Крим виїхало шість рефрижераторів з тілами загиблих рашистів.