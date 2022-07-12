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    Події в Україні

    У Херсоні на стовпах з’явились опудала окупантів (фото)

    Опудало російського окупанта на стовпі - У Херсоні на стовпах з’явились опудала окупантів (фото)
    Опудало російського окупанта на стовпі
    фото: Pravda_Gerashchenko/Telegram

    Партизани нагадують окупантам, що ЗСУ вже поряд

    Із контрнаступом Збройних сил України на Півдні України в Херсоні активізувалася робота партизанів. Про це повідомляється в Telegram-каналі радника голови МВС Антона Геращенка.

    Так, на стовпах з’явились опудала рашистів.

    «Херсонські партизани нагадують окупантам, що ЗСУ поряд. Краще здавайтеся, інакше на стовпах висітимуть не опудала», – йдеться в дописі.

    Як повідомлялося, у Херсоні партизани спробували підірвати гауляйтера Володимира Сальдо.

    Раніше автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка у Херсоні підірвали партизани.

    Тим часом ЗСУ ведуть наступ на Півдні України. Російські війська зазнають нищівних втрат особового складу. 11 липня з Херсонщини у Крим виїхало шість рефрижераторів з тілами загиблих рашистів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Херсон окупація #stoprussia
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    У Херсоні на стовпах з’явились опудала окупантів (фото)