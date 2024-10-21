Зеленський анонсував масштабний пакет від США для виробництва українських дронів
США спрямують $800 млн на виробництво українських дронів
Сполучені Штати Америки готують ще один пакет допомоги Україні. Він буде направлений на виробництво українських дронів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
«Готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, $800 млн. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде», – розповів Зеленський.
Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до Києва. Глава Пентагону планував зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.
Як повідомлялося, у ході зустрічі Зеленського з главою Пентагону Ллойдом Остіном було обговорено питання оборонних пріоритетів, підготовки до зими та розширення використання далекобійної зброї.
До слова, міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на $400 млн. До нього увійшли ракети, боєприпаси та військова техніка зокрема йдеться про:
- додаткові боєприпаси для систем Himars;
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
- 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси;
- протитанкові ракетні комплекси TOW;
- протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети AT-4;
- гусеничні бронетранспортери M113;
- обладнання супутникового зв’язку;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- гранати та тренувальне обладнання;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- обладнання для захисту критичної інфраструктури;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.
Раніше стало відомо, що Україна вже тривалий час розробляє дрон, здатний перехоплювати російські безпілотники-камікадзе іранської розробки Shahed-136.
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