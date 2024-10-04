Росіяни обстріляли населені пункти Харківщини, є загиблі

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни

Російські війська обстріляли низку населених пунктів Харківської області, унаслідок чого двоє цивільних загинули, ще один дістав тілесні ушкодження. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, близько 10:00 п'ятниці, 4 жовтня, загарбники вдарили двома керованими авіабомбами по селу Ізюмське. Унаслідок ворожої атаки несумісні з життям поранення дістав 35-річний співробітник місцевої агрофірми.

Орієнтовно о 10:10 російська армія скинула КАБи на селище Степи – загинув 55-річний чоловік, пошкоджень та руйнувань зазнали приватні домоволодіння.

Близько 10:40 удару керованими авіабомбами ворог завдав по селу Чернещина. Унаслідок обстрілу там пошкоджені приватні домоволодіння.

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Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни фото: Офіс Генерального прокурора

Орієнтовно о 16:35 росіяни атакували FPV-дроном місто Куп’янськ. Унаслідок влучання ворожого безпілотника травми дістав 37-річний чоловік, пошкоджений автомобіль.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Ворог регулярно завдає ударів по Харкову, руйнуючи житлові будинки та інфраструктуру міста. Так, унаслідок ворожих авіаційних ударів по Харкову та Золочеву, завданих ворогом пізно ввечері 2 жовтня, постраждали вже 13 людей, серед них – одна дитина. За даними слідства, 2 жовтня у період з 22:40 до 23:00 ворог з населеного пункту Сроїтель Білгородської області РФ із застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски керованих авіаційних бомб по Харкову та селу Золочів Богодухівського району.

Сьогодні, 4 жовтня, увечері окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Є влучання по одному з центральних районів. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що пожежі внаслідок атаки окупантів немає. При цьому інформація про постраждалих станом на зараз не надходила.