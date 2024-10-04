Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни обстріляли населені пункти Харківщини, є загиблі

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни обстріляли населені пункти Харківщини, є загиблі
Унаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних
фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни

Російські війська обстріляли низку населених пунктів Харківської області, унаслідок чого двоє цивільних загинули, ще один дістав тілесні ушкодження. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, близько 10:00 п'ятниці, 4 жовтня, загарбники вдарили двома керованими авіабомбами по селу Ізюмське. Унаслідок ворожої атаки несумісні з життям поранення дістав 35-річний співробітник місцевої агрофірми.

Орієнтовно о 10:10 російська армія скинула КАБи на селище Степи – загинув 55-річний чоловік, пошкоджень та руйнувань зазнали приватні домоволодіння.

Близько 10:40 удару керованими авіабомбами ворог завдав по селу Чернещина. Унаслідок обстрілу там пошкоджені приватні домоволодіння. 

4 фото
На весь екран
Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни
фото: Офіс Генерального прокурора

Орієнтовно о 16:35 росіяни атакували FPV-дроном місто Куп’янськ. Унаслідок влучання ворожого безпілотника травми дістав 37-річний чоловік, пошкоджений автомобіль.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Ворог регулярно завдає ударів по Харкову, руйнуючи житлові будинки та інфраструктуру міста. Так, унаслідок ворожих авіаційних ударів по Харкову та Золочеву, завданих ворогом пізно ввечері 2 жовтня, постраждали вже 13 людей, серед них – одна дитина. За даними слідства, 2 жовтня у період з 22:40 до 23:00 ворог з населеного пункту Сроїтель Білгородської області РФ із застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски керованих авіаційних бомб по Харкову та селу Золочів Богодухівського району.

Сьогодні, 4 жовтня, увечері окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Є влучання по одному з центральних районів. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що пожежі внаслідок атаки окупантів немає. При цьому інформація про постраждалих станом на зараз не надходила.

Теги: війна обстріл Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прихована російська мобілізація має свою специфіку – вона дозволяє компенсувати втрати і навіть накопичувати людський ресурс
Путіну знадобилося «м'ясо». Де він його планує набрати
18 вересня, 13:07
Більшість компонентів для ракет Росії виготовляється лише на одному підприємстві – «ОДК-Сатурн»
Іранські ракети у Росії: новий рівень загрози для України?
12 вересня, 14:10
«За підпали майна військових чи залізниці, злочинці можуть отримати строк аж до пожиттєвого»
Що робити з паліями військових авто?
15 вересня, 07:41
Олександр «s1mple» Костилєв визнавався найкращим гравцем у Counter-Strike: Global Offensive у 2018, 2021 та 2022 роках
Титулований український кіберспортсмен взяв участь у шоу-матчі з росіянами
10 вересня, 10:23
Через атаку дронів тривога на Київщині тривала більше 8 год.
Вибиті вікна, пошкоджені будинки: наслідки восьмигодинної атаки дронів на Київщину
7 вересня, 09:17
Триває 930-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 10 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
10 вересня, 08:07
Міністр оборони Рустем Умєров подякував Науседі за виділення 10 млн євро допомоги Україні
Україна та Литва підписали меморандум про оборонну співпрацю
11 вересня, 16:08
Зеленський пояснив, чому Україні вже пізно використовувати Atacms
Зеленський пояснив, чому Україні вже пізно використовувати Atacms
21 вересня, 12:51
ФАБ-500Т було створено за радянських часів
Окупанти могли атакувати Запоріжжя рідкісними авіабомбами – Defense Express
24 вересня, 16:54

Події в Україні

Росіяни обстріляли населені пункти Харківщини, є загиблі
Росіяни обстріляли населені пункти Харківщини, є загиблі
Викриття сім'ї посадовців на незаконному збагаченні, безкоштовне харчування для учнів. Головне за 4 жовтня
Викриття сім'ї посадовців на незаконному збагаченні, безкоштовне харчування для учнів. Головне за 4 жовтня
«Енергоатом» повідомив, скільки енергоблоків АЕС перебуває в ремонті
«Енергоатом» повідомив, скільки енергоблоків АЕС перебуває в ремонті
Шестеро офіцерів із КНДР загинули біля окупованого Донецька – ЗМІ
Шестеро офіцерів із КНДР загинули біля окупованого Донецька – ЗМІ
Під Вугледаром РФ втратила більше елітних солдатів, ніж за 10 років у Чечні – BBC
Під Вугледаром РФ втратила більше елітних солдатів, ніж за 10 років у Чечні – BBC
Росіяни вдарили КАБами по одному з центральних районів Харкова
Росіяни вдарили КАБами по одному з центральних районів Харкова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
19K
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
16K
«Масштаби цинізму вражають». Очільник Хмельницької ОВА відреагував на схему з ухилянтами
16K
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
15K
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
8718
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua