Росіяни обстріляли агрофірму на Дніпропетровщині, є постраждалий

Окупанти вдарили по території агрофірми на Дніпропетровщині, у результаті чого сталася пожежа, на складі

Уранці 10 жовтня ворог атакував Синельниківський район Дніпропетровської області. Окупанти поцілили по території агрофірми. Унаслідок цього постраждав чоловік. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що вранці окупанти вдарили по території агрофірми. Там сталася пожежа, через що вогонь знищив дерев'яний склад. Також пошкоджені вантажні автівки, легковик і господарська техніка.

Унаслідок атаки постраждав 45-річний чоловік. Його доставили до лікарні.

Також Лисак поынформував, що ввечері 9 жовтня та у ныч проти 10 жовтня агресор бив по Нікопольщині – райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Окупанти застосовували важку артилерію та реактивну систему залпового огню «Град».

У результаты обстрылу пошкоджені три приватні будинки, газогін і лінія електропередач. Минулося без загиблих та постраждалих.