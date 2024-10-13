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«Хезболла» атакувала Ізраїль ​​дронами: є поранені (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Хезболла» атакувала Ізраїль ​​дронами: є поранені (відео)
Внаслідок атаки по Ізраїлю поранено понад 60 людей
фото: The Times of Israel

Видання пише, що два безпілотники збили, однак третій влучив у натовп

Ввечері, 13 жовтня, «Хезболла» атакувала Ізраїль безпілотниками. Внаслідок чого поранено понад 60 людей. Про це повідомляє The Times of Israel.

Видання пише, що два безпілотники збили поблизу Хайфи, однак третій влучив у натовп біля Біньяміни.

The Times of Israel зауважує, що кількість поранених під час атаки безпілотника становить 67 осіб: чотири людини тяжко поранені,  п’ятеро – важкі поранення; чотирнадцять – поранення середньої тяжкості.

Нагадаємо, що у ніч 13 жовтня бойовики угруповання «Хезболла» завдали масованого удару по території Ізраїлю, випустивши десятки снарядів. Частину з них успішно перехопили системи протиповітряної оборони, тоді як решта впала на відкриту місцевість, не спричинивши значних пошкоджень.

Раніше стало відомо, що США планують передати Ізраїлю системи протиракетної оборони для захисту від можливих загроз з боку іранських балістичних ракет. Ці системи будуть важливою частиною оборони, враховуючи нестабільну ситуацію в регіоні та загрози з боку Ірану.

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Теги: Ліван війна Ізраїль поранення

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