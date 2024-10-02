Росіяни вдарили по Краматорську трьома КАБами, є поранений

Внаслідок обстрілу Краматорська зруйновано гуртожиток, пошкоджено промисловий об'єкт та гаражний кооператив

Російські війська вдарили по місту Краматорськ Донецької області трьома керованими авіабомбами, внаслідок чого є багато руйнувань та поранений 54-річний мирний житель. Про це повідомила поліція Донеччини.

«Росіяни вдарили по місту трьома керованими авіабомбами «УМПБ Д-30 СН». Внаслідок ворожої атаки численні осколкові поранення отримав 54-річний чоловік. Постраждалого госпіталізовано до лікарні», – йдеться у повідомленні.

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Внаслідок обстрілу Краматорська зруйновано гуртожиток, пошкоджено промисловий об'єкт та гаражний кооператив, одна людина поранена фото: Краматорська міська рада, поліція Донеччини, Telgram

У поліції зазначили, що внаслідок авіаудару пошкоджені гаражі та автомобіль.

За інформацією Краматорської міської ради, внаслідок обстрілу зруйновано гуртожиток, пошкоджено промисловий об'єкт, дев'ять багатоквартирних житлових будинків та вісім приватних.

Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня, на Харківщині війська РФ вдарили касетними боєприпасами поруч зі станцією екстреної медичної допомоги. Щонайменше одна людина постраждала. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Зазначається, що російський обстріл прийшовся поруч зі станцією екстреної медичної допомоги, внаслідок чого пошкоджено чотири «швидких».