Зеленський поклав квіти до пам’ятника творцю першої української Конституції
З нагоди Дня Конституції України президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника гетьману Пилипу Орлику
У церемонії також узяв участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак
З нагоди Дня Конституції України президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника творцю першої української Конституції гетьману Пилипу Орлику.
Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.
У своєму зверненні з нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський підкреслив, що згідно з першою Конституції, Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою.
Зеленський закликав поважати Конституцію, права один одного, щоб наступному поколінню передати країну взаємної поваги, свободи і рівності.
Нагадаємо, День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни.