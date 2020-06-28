Зеленський поклав квіти до пам’ятника творцю першої української Конституції



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З нагоди Дня Конституції України президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника гетьману Пилипу Орлику Скріншот з відео

У церемонії також узяв участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак

З нагоди Дня Конституції України президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника творцю першої української Конституції гетьману Пилипу Орлику.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

У своєму зверненні з нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський підкреслив, що згідно з першою Конституції, Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою.

Зеленський закликав поважати Конституцію, права один одного, щоб наступному поколінню передати країну взаємної поваги, свободи і рівності.

Нагадаємо, День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни.

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