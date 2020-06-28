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    Політика

    Зеленський поклав квіти до пам’ятника творцю першої української Конституції

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    <p>З нагоди Дня Конституції України президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам&rsquo;ятника гетьману Пилипу Орлику</p> - Зеленський поклав квіти до пам’ятника творцю першої української Конституції

    З нагоди Дня Конституції України президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника гетьману Пилипу Орлику

    Скріншот з відео

    У церемонії також узяв участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак

    З нагоди Дня Конституції України президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника творцю першої української Конституції гетьману Пилипу Орлику.

    Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

    У своєму зверненні з нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський підкреслив, що згідно з першою Конституції, Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою.

    Зеленський закликав поважати Конституцію, права один одного, щоб наступному поколінню передати країну взаємної поваги, свободи і рівності.

    Нагадаємо, День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни.

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