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    Політика

    На Зе-референдумі про «мир» і «повернення Донбасу» найбільша гидота буде прописана маленькими літерами, – Піонтковський

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    <span>Російський політолог Андрій Піонтковський</span> - На Зе-референдумі про «мир» і «повернення Донбасу» найбільша гидота буде прописана маленькими літерами, – Піонтковський
    Російський політолог Андрій Піонтковський

    «Для досягнення необхідних показників голосування на референдумі буде задіяно діючу в Україні систему проросійської телепропаганди» – політолог

    Найбільшою загрозою незалежності України та її конституційному ладу становить очікуване Кремлем проведення так званого референдуму, рішення якого матимуть силу вищу за закони і Конституцію України. Про це політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) попередив в ефірі щотижневої програми «Студія Захід» з Антоном Борковським.

    «Мене дуже бентежать такі останні кроки українського керівництва, як проштовхування в прискореному режимі закону про референдум, і почастішання чуток про розпуск Ради. Після того як вони намагалися протягнути створення «консультативної ради» з ОРДЛО, коли це зірвалося, вони зрозуміли, що в Раді не пройдуть жодні закони про легалізацію ОРДЛО. Тому що в Раді є сильні опозиційні фракції й буде публічне обговорення, його доведеться показувати по телебаченню навіть каналам Коломойського і Медведчука. В Раді не проштовхнути», – зазначив він.

    Саме тому, вважає аналітик, може бути зроблена ставка на референдум. І не просто на референдум, а на той його варіант в редакції законопроєкту президента Володимир Зеленського, що передбачає превалювання результатів такого голосування над нормами інших законів і Конституції.

    При цьому основні питання там буде сформульовано «красиво», а на важливі для Москви додаткові умови навмисно не звертатиметься увага.

    «Питання буде поставлений приблизно так – воно великими літерами буде на виборчому бюлетені: «Ви підтримуєте мир в Україні та повернення Донбасу?». А внизу дуже дрібним шріфтіком буде описано усякі гидоти, що якраз технічно означають потрапляння цієї ракової пухлини (ОРДЛО) в політичне тіло України», – пояснив Піонтковський.

    Для досягнення необхідних показників голосування на пропонованому референдумі, додав політолог, буде задіяно діючу зараз в Україні систему проросійської телепропаганди.

    «Можуть нав’язати що завгодно. Вони вже продемонстрували це під час виборів Зеленського», – наголосив Піонтковський.

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    референдум ОРДЛО Володимир Зеленський
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