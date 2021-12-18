Олена Зеленська з’явилася на відкритті новорічного містечка у новому образі (фото)

Зазвичай Олена Зеленська надає перевагу верхньому одягу темних відтінків, проте, як виявилося, має у гардеробі і світлі варіанти

Для відкриття містечка перша леді обрала біле пальто на двох ґудзиках

Увечері 17 грудня на вулиці Банковій у Києві відкрили святкове містечко «Миколай приймає друзів». У відкритті взяли участь президент Володимир Зеленський із дружиною Оленою. Фото із заходу з'явилися на офіційній сторінці президента в Instagram.

«Настає час новорічних див і душевних сімейних зустрічей. Приходьте до святкового містечка усією родиною», – ідеться у публікації.

Подружжя разом з іншими гостями новорічної локації переглянули виступи артистів, театралізовану виставу, а також запалили вогні на новорічній ялинці. Цього року її прикрашають 125 іграшок, у дизайні яких було використано малюнки дітей з особливими освітніми потребами.

Для відкриття містечка перша леді обрала біле пальто на двох ґудзиках, яке поєднала з чорним гольфом і темними чобітками на невисоких підборах. Зачіска першої леді була незмінною: легкі локони акуратно закладені на один бік.

Як відомо, зазвичай Олена Зеленська надає перевагу верхньому одягу темних відтінків, проте, як виявилося, має у гардеробі і світлі варіанти.

Раніше учасники Національної організації скаутів України та Асоціації гайдів України передали президенту Володимиру Зеленському та його дружині Олені Вифлеємський вогонь.

Перша леді країни Олена Зеленська розповіла про свої літературні вподобання та показала книгу, яку читає грудневими вечорами.

Нагадаємо, Банкова відмовилася повідомити, чи вакцинована Олена Зеленська.

До слова, Олена Зеленська співчутливо розповіла про нерівні права чоловіків та жінок в Україні.

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