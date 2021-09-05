Омбудсмен заявила, що в Криму затримали вже понад 50 кримських татар

Затриманих били та допитують без адвокатів

Після обшуків та затримань п'ятьох кримських татар в анексованому Росією Криму під будівлею так званого «управління ФСБ» в Сімферополі у суботу, 4 вересня, зібралися родичі затриманих та інші протестувальники. У підсумку затримали понад 50 протестувальників. Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Раніше повідомлялось про близько 40 затриманих.

За її словами, людей «заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень поліції в тимчасово окупованому Криму, де їх допитують без доступу адвокатів».

Серед затриманих – двоє журналістів руху «Кримська солідарність» Айдер Кадиров та Нурі Абдурашитов, голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедля і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов, колишній політв’язень, фигурант «у справі Веджіє Кашка» Казим Аметов, повідомила Денісова.

Вона додала, що російські правоохоронці порушили презумпцію невинуватості, права на свободу, особисту недоторканність та правову допомогу.

«Без злагоджених дій України та міжнародних партнерів – із затриманих сьогодні громадян України вчергове зроблять «злочинців» за сфабрикованими справами», – наголосила Денісова.

Вона закликала міжнародну спільноту застосувати всі можливі важелі впливу на країну-агресора, аби припинити репресії стосовно корінного населення Криму. У цьому заклику до посилення можливих санкцій проти РФ до Денісової раніше доєднався очільник МЗС Дмитро Кулеба.

У МЗС раніше сьогодні повідомили про п’ятьох затриманих протягом 3-4 вересня в Криму: співробітники ФСБ вранці 3 вересня затримали Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня – Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Сімферополі співробітники ФСБ викрали кримського татарина Ельдара Одаманова. Це сталося після обшуків в його будинку,

Також сьогодні, 4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

У МЗС закликали міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на Росію «задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах «Кримської платформи».

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