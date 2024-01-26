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ООН попередила Україну про уповільнення надання допомоги

Христина Петренко
glavcom.ua
ООН попередила Україну про уповільнення надання допомоги
Три основні донори розмір допомоги Україні ще не визначали
Фото: СтопКор

Агентство ООН у справах біженців класифікує гуманітарну ситуацію в Україні як дуже серйозну

Агентство Організації Об'єднаних Націй у справах біженців попереджає про уповільнення надання допомоги Україні у 2024 році. Про це заявив голова Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді в інтерв'ю Німецькому агентству преси zeit.de.

«Майже через два роки після початку російської загарбницької війни агентство ООН у справах біженців класифікує гуманітарну ситуацію в Україні як дуже серйозну та попереджає про уповільнення надання допомоги», – пише видання.

За словами Гранді, у 2022 та 2023 роках робота Управління Верховного комісара ООН та інших організацій з надання допомоги була добре профінансована. Але цього року скорочення були неминучими.

«Війна в Україні втратила міжнародну увагу, а війна в секторі Газа домінує в заголовках газет. А три основні донори – Німеччина, США та ЄС – розмір допомоги Україні ще не визначали», – йдеться в публікації.

За словами Гранді, за оцінками Організації Об'єднаних Націй, в Україні налічується 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, а в інших країнах – ще 6,3 мільйона біженців.

«Десять мільйонів людей не живуть у своїх будинках», – сказав Верховний комісар.

Серед них – 1,3 мільйона українців у Росії. Таку цифру повідомляє Москва. Водночас доступ УВКБ ООН до цих людей є «дуже обмежений».

Раніше Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй у справах біженців Філіппо Гранді заявив про стурбованість тим, що війну в Україні забувають на тлі інших глобальних криз, які забирають на себе увагу.

Гранді наголосив на важливості нагадувати світу про те, що українці переживають жорстоку війну і потребують, зокрема фінансової допомоги.

Він додав, що Росія продовжує вбивати цивільних і руйнувати будинки, лікарні та іншу інфраструктуру. Він стурбований тенденцією до того, що у світі «починають звикати до страждань українців».

Нагадаємо, понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН.

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Теги: росія ООН війна українці гуманітарна допомога

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