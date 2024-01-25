Верховний комісар ООН стурбований тим, що війну в Україні забувають

Комісар висловив хвилювання тим, що у світі «починають звикати до страждань українців»

Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй у справах біженців Філіппо Гранді заявив про стурбованість тим, що війну в Україні забувають на тлі інших глобальних криз, які забирають на себе увагу. Про це він сказав в інтерв'ю для Associated Press.

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Гранді наголосив на важливості нагадувати світу про те, що українці переживають жорстоку війну і потребують, зокрема фінансової допомоги.

Він додав, що Росія продовжує вбивати цивільних і руйнувати будинки, лікарні та іншу інфраструктуру. Він стурбований тенденцією до того, що у світі «починають звикати до страждань українців».

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За підрахунками ООН, близько 10 млн українців були змушені покинути свої домівки − 3,7 млн вважаються внутрішньо переміщеними особами, а ще 6,3 млн – біженцями. Цього року в ООН на допомогу Україні планують виділити $4,2 млрд.

Нагадаємо, протягом грудня 2023 року щонайменше 592 цивільні особи були вбиті або поранені в Україні, що на 26,5% більше підтверджених втрат серед цивільного населення порівняно з попереднім місяцем. Про це йдеться у доповіді Моніторингової місії Організації об’єднаних націй із прав людини в Україні (ММПЛУ).

Раніше Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомило, що понад 14,6 мільйонів людей, 40% населення України, цього року потребуватиме гуманітарної допомоги.

До слова, триває 701-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.