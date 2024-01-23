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Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН

Христина Петренко
glavcom.ua
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН
Сергій Кислиця зачитує заяву від імені урядів понад 40 країн
Скріншот з відео

Представники кількох десятків країн-членів ООН з послом України Сергієм Кислицею вийшли до журналістів з окремою заявою

Представники понад 40 країн світу засудили скликання Росією чергове засідання Ради Безпеки ООН для критики законного постачання зброї в Україну. Про це повідомляє «Голос Америки».

У понеділок, 22 січня, Рада Безпеки ООН зібралась на запит Росії, щоб обговорити ситуацію в Україні. До Нью-Йорка на це засідання прибув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. 

Напередодні зустрічі представники кількох десятків країн-членів ООН з послом України Сергієм Кислицею вийшли до журналістів з окремою заявою, в якій засудили скликання Росією цієї зустрічі.

«Ми підкреслюємо лицемірство Російської Федерації, яка скликає чергове засідання Ради Безпеки ООН для критики законного постачання зброї в Україну, яке здійснюються на підтримку невід’ємного права України на самооборону, як це відображено в статті 51 Статуту ООН», - заявив Кислиця.

Він зазначив, що скликання Росією зустрічі Радбезу про Україну – це чергова спроба відвернути увагу від її агресивної війни проти України та її посиленої кампанії систематичних авіаударів, вбивств цивільних осіб та руйнування критичної інфраструктури.

Заява Кислиці пролунала від імені урядів понад 40 країн: Албанії, Австралії, Австрії, Бельгії, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Маршаллових Островів, Монако, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Польщі, Португалії, Республіки Молдова, Республіки Корея, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, України, Об’єднаного королівства Британії, США та Європейського Союзу.

Вони засудили співпрацю РФ з Іраном, Білоруссю та Північною Кореєю і закликали світ не надавати зброю Росії.

Український дипломат також нагадав, що Північна Корея та Росія своєю співпрацею порушили ембарго Ради Безпеки ООН на постачання зброї КНДР.

«Ми засуджуємо військову підтримку агресивної війни Росії, в тому числі з боку Ірану, Білорусі та КНДР, яка триває. Ми продовжуємо закликати всі країни не надавати для агресивної війни Росії зброю та військову техніку, включаючи ракети та безпілотники, чи іншу підтримку», – йдеться в заяві.

Раніше Британія надала ООН докази вантажних поставок з Північної Кореї до РФ. Російські кораблі завантажуються в північнокорейському порту, що відбувається на тлі звинувачень у постачанні Пхеньяном ракет і снарядів для Москви. Про це свідчать дані супутникових знімків Великої Британії, передані до ООН.

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Теги: росія ООН Сергій Лавров Радбез ООН Сергій Кислиця

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