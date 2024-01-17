Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Деякі українці можуть отримати понад 10 тис. грн від ООН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Деякі українці можуть отримати понад 10 тис. грн від ООН
Внутрішньо переміщені особи можуть подати заявку на допомогу від ООН у пунктах збору даних БФ «Право на захист»
фото з відкритих джерел

Як повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, виплати зможуть отримати люди, які раніше не отримували допомогу від міжнародних організацій

Переселенці мають можливість отримати фінансову допомогу у розмірі 10,8 тис. грн від ООН. Про це йдеться на сайті Мінреінтеграції.

«Отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5,4 тис. грн на члена родини. Зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення», – йдеться в повідомленні.

Подати заявку на допомогу можна у пунктах збору даних БФ «Право на захист». Знайти їх адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням.

Подати заявку на грошову допомогу від ООН можуть родини, які:
  • мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
  • очолюють одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
  • мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;
  • опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Які документи потрібно

  • Документ, що посвідчує особу.
  • Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).
  • Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).
  • Свідоцтво про народження дітей (за наявності).
  • Номер банківської картки для виплати допомоги.
  • Особистий номер телефону.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання ВПО.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів, чи зменшиться допомога внутрішньо переміщеним особам.

Читайте також: Скільком українцям буде потрібна гуманітарна допомога у 2024-му: ООН назвала цифру

Теги: Мінреінтеграція переселенці ООН соцвиплати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угода зі Світовим банком передбачає кошти на покриття усіх наших соціальних допомог
Чи вистачить в держави коштів на соціальні виплати – відповідь Кабміну
11 сiчня, 22:00
«Аш-Шабаб» контролює значні території на півдні і в центрі Сомалі і продовжує нападати на цивільне населення та військові об’єкти
Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з пасажирами
10 сiчня, 21:51
Допомога по вагітності та пологах надається у розмірі середньої заробітної плати
Виплати лікарняних по вагітності та пологах: коли надходять та який розмір
10 сiчня, 10:40
40% населення України потребуватиме гуманітарної допомоги
Скільком українцям буде потрібна гуманітарна допомога в 2024-му: ООН назвала цифру
10 сiчня, 05:15
Зростання прожиткового мінімуму спричинило збільшення розміру низки соціальних виплат
Зростання пенсій, мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму: що чекати у 2024 році
9 сiчня, 22:30
Економіка РФ дедалі більше відчуває негативний вплив санкцій
ООН дала російській економіці невтішний прогноз на 2024 рік
5 сiчня, 06:32
В українському бюджеті на сьогодні дефіцит 50%, який покривається в основному коштом наших партнерів
Економіст розповів, наскільки серйозною є ситуація з затримками виплат зарплат і пенсій
30 грудня, 2023, 17:57
Пошкодження в Росії
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
30 грудня, 2023, 07:00
В Українці офіційно зареєстровано понад 4,9 млн переселенців
Зеленський розповів, чи зменшиться допомога переселенцям
19 грудня, 2023, 22:13

Особисті фінанси

Деякі українці можуть отримати понад 10 тис. грн від ООН
Деякі українці можуть отримати понад 10 тис. грн від ООН
В яких областях пенсіонери отримують найнижчі виплати, а в яких – найвищі: інфографіка
В яких областях пенсіонери отримують найнижчі виплати, а в яких – найвищі: інфографіка
Кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн: невтішна інфографіка
Кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн: невтішна інфографіка
Уряд додатково виділить військовим майже 800 млн грн
Уряд додатково виділить військовим майже 800 млн грн
Одна копійка ціною в 40 тис.: який вигляд має цінна монета (фото)
Одна копійка ціною в 40 тис.: який вигляд має цінна монета (фото)
Як змінилися тарифи на комуналку за рік: дані Держстату
Як змінилися тарифи на комуналку за рік: дані Держстату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7354
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
5843
Як успішно організувати мобілізацію? Екссуддя Конституційного суду дав підказку владі
5373
Як зупинити стрімке скорочення населення України: відповідь демографа
4232
У передчутті Третьої світової
3487
Окупанти відновили наступ із використанням бронетехніки на двох напрямках: аналіз ISW

Новини

Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:17
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
Сьогодні, 06:12
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Вчора, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua