Деякі українці можуть отримати понад 10 тис. грн від ООН

Внутрішньо переміщені особи можуть подати заявку на допомогу від ООН у пунктах збору даних БФ «Право на захист»

Як повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, виплати зможуть отримати люди, які раніше не отримували допомогу від міжнародних організацій

Переселенці мають можливість отримати фінансову допомогу у розмірі 10,8 тис. грн від ООН. Про це йдеться на сайті Мінреінтеграції.

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«Отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5,4 тис. грн на члена родини. Зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення», – йдеться в повідомленні.

Подати заявку на допомогу можна у пунктах збору даних БФ «Право на захист». Знайти їх адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням.

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Подати заявку на грошову допомогу від ООН можуть родини, які:

мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

очолюють одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Які документи потрібно

Документ, що посвідчує особу.

Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).

Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Свідоцтво про народження дітей (за наявності).

Номер банківської картки для виплати допомоги.

Особистий номер телефону.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання ВПО.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів, чи зменшиться допомога внутрішньо переміщеним особам.

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