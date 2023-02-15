В рамках санкцій: ЄС хоче змусити банки надавати інформацію про активи РФ

Насамперед йдеться про заморожені активи Центрального банку РФ

Європейський Союз готовий змусити банки повідомляти інформацію про активи російського Центрального банку (ЦБ) в рамках останнього пакету санкцій блоку проти Москви. Про це йдеться в проєкті пакету санкцій, з яким ознайомився Bloomberg.

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Отримання контролю над масштабом активів ЦБ РФ та інших підсанкційних державних активів, які були заморожені в ЄС, розглядається як перший крок до вивчення варіантів потенційного використання цих коштів для сприяння відбудові України.

«Нам потрібно знати, де вони розташовані та скільки вони коштують», – цитує видання президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн.

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Європейська комісія також запропонувала посилити зобов'язання щодо звітності про заморожені активи, пов'язані з російськими компаніями та фізичними особами, що потрапили під санкції, і запропонувала накладати штрафи - до 50 000 євро для фізичних осіб і 10% від річного обороту для юридичних осіб - за ненадання необхідної інформації.

Нагадаємо, що у середу, 15 лютого, Європейська комісія офіційно запропонувала до схвалення десятий пакет санкцій проти Росії через війну проти України. «По-перше, ми пропонуємо подальші заборони на експорт на суму понад 11 млрд євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів», – сказала Урсула фон дер Ляйєн під час презентації проєкту.

До санкцій ЄС потраплять багато промислових товарів, які потрібні Росії, і які вона не може отримати з інших країн, таких як Китай. Йдеться про електроніку, спеціалізовані транспортні засоби, деталі машин і двигунів, запчастини для вантажівок і реактивних двигунів, а також товари для будівельного сектору, які можуть застосовувати російські військові, такі як антени чи крани.

До того ж, як повідомляють західні ЗМІ, Європейська комісія запропонувала країнам ЄС виключити ще чотири російські банки, зокрема «Альфа-Банк», онлайн-банк «Тінькофф Банк» та «Росбанк», із глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT.