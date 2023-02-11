У російських окупантів серйозний дефіцит боєприпасів – канадська розвідка

Попри заяви Росії про нібито дефіцит боєприпасів у ЗСУ, насправді у РФ є великі проблеми

Російські загарбники мають значні проблеми із постачанням боєприпасами. Про це йдеться у повідомленні розвідувального управління збройних сил Канади.

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«Російська дезінформація часто проєктує російські операційні складнощі на українську сторону, й російські сили в Україні, дуже вірогідно, постають із власними проблемами постачання», – зазначили канадські військові.

За їх даними, українські сили продовжують завдавати великих втрат російським підрозділам, які наступають, особливо довкола міст Бахмут та Вугледар.

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«Росія зіткнулася із власними серйозними проблемами з боєприпасами під час війни та звернулася до небагатьох іноземних партнерів для підтримки запасів деяких типів боєприпасів», – нагадали у збройних силах Канади.

Нагадаємо, триває 353-тя доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Протягом минулої доби противник завдав чергового масованого ракетного удару по території нашої країни, зокрема цілив по цивільній інфраструктурі. Попри значні втрати, окупанти продовжують вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.