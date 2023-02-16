Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання

Є влучання ракет у кількох областях

Окупанти змінили тактику ракетних ударів по Україні

Під час чергової ворожої атаки на Україну у ніч на 16 лютого російські окупанти запускали БПЛА та ракети.

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У результаті ударів є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, окупанти дещо змінили тактику. «Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА», – зазначив Єрмак.

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Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого сирени повітряної тривоги лунали у багатьох регіонах України.

Під час тривоги вибухи прогриміли на Львівщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Харкові.

Зокрема, на Львівщині зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Cили ППО знищили вісім ворожих ракет над півднем України.