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Організовував провокації у Києво-Печерській лаврі: клірик Московської церкви в Україні отримав підозру

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Організовував провокації у Києво-Печерській лаврі: клірик Московської церкви в Україні отримав підозру
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі
фото: СБУ

Клірик отримував інструкції щодо запису та поширення провокативних відео від прокремлівського блогера Шарія

Служба безпеки України повідомила про підозру клірику Української православної церкви (МП), який організовував провокації у Києво-Печерській лаврі. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року. Під виглядом «акцій протесту» клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.

Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді. Зокрема, як з’ясувало розслідування, ворожий пропагандист «інструктував» ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври.

Відзняті стріми одразу підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси для поширення викривленої інформації про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії. Крім того, у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію РФ проти України та вихваляв вище військово-політичне керівництво Росії. При цьому фігурант регулярно намагався дискредитувати Сили оборони, у тому числі захисників Маріуполя.

5 фото
На весь екран

Під час обшуків за місцем перебування клірика виявили комп’ютерну техніку, більше десяти мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій. На підставі одержаних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Зловмиснику загрожує тюремне увязнення.

Теги: пропагандист СБУ Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра

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