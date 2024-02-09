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Ексгенерал часів Януковича отримав заочну підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексгенерал часів Януковича отримав заочну підозру
У 2015 році за матеріалами СБУ Ганжу було оголошено у міжнародний розшук за державну зраду
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З 2014 року Ганжа переховувався в Росії

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала нові злочини колишнього високопосадовця СБУ часів Януковича – зрадника Сергія Ганжи. Про це повідомляє пресслужба СБУ.  

Як зазначається, він причетний до організації масових репресій проти мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

З 2014 року Ганжа переховувався в Росії, а на початку повномасштабного вторгнення РФ допомагав окупантам у поширенні кремлівського режиму. Для цього прибув до тимчасово захопленого Мелітополя, де його призначили керівником так званої «государственной службы безопасности Запорожской области».

«Це псевдоутворення було підконтрольне російському ФСБ і виконувало її завдання щодо придушення руху опору в регіоні. Перебуваючи на «посаді» карального органу, Ганжа організовував масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів», – йдеться у повідомленні.

За наявними даними, людей викрадали прямо посеред вулиці або з власних помешкань, а потім доправляли до російських катівень. У застінках до потерпілих застосовували жорстокі тортури. Таким чином рашисти намагалися залякати мешканців регіону та схилити їх до співпраці з окупантами.

На підставі зібраних доказів Ганжі заочно повідомлено про додаткову підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, що у 2015 році за матеріалами СБУ фігуранта оголосили у міжнародний розшук за державну зраду. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, прокурор розповів, де зараз живуть Янукович і його поплічники.

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Теги: СБУ підозра Віктор Янукович

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