Ексгенерал часів Януковича отримав заочну підозру
З 2014 року Ганжа переховувався в Росії
Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала нові злочини колишнього високопосадовця СБУ часів Януковича – зрадника Сергія Ганжи. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як зазначається, він причетний до організації масових репресій проти мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області.
З 2014 року Ганжа переховувався в Росії, а на початку повномасштабного вторгнення РФ допомагав окупантам у поширенні кремлівського режиму. Для цього прибув до тимчасово захопленого Мелітополя, де його призначили керівником так званої «государственной службы безопасности Запорожской области».
«Це псевдоутворення було підконтрольне російському ФСБ і виконувало її завдання щодо придушення руху опору в регіоні. Перебуваючи на «посаді» карального органу, Ганжа організовував масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів», – йдеться у повідомленні.
За наявними даними, людей викрадали прямо посеред вулиці або з власних помешкань, а потім доправляли до російських катівень. У застінках до потерпілих застосовували жорстокі тортури. Таким чином рашисти намагалися залякати мешканців регіону та схилити їх до співпраці з окупантами.
На підставі зібраних доказів Ганжі заочно повідомлено про додаткову підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Нагадаємо, що у 2015 році за матеріалами СБУ фігуранта оголосили у міжнародний розшук за державну зраду. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.
Нагадаємо, прокурор розповів, де зараз живуть Янукович і його поплічники.
Коментарі — 0