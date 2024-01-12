На Харківщині син гауляйтера отримав 10 років ув'язнення

Фігурант займався облаштуванням бігбордів з агітаційними постерами на підтримку військ країни-агресора та політики Кремля

У Харківській області суд визнав громадянина, який організував розміщення на території Шевченківської громади білбордів з агітацією за російських окупантів, винним у колабораційній діяльності. Йому назначили покарання у вигляді 10 років ув'язнення. Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

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Зазначається, що зрадник, який співпрацював з російськими загарбниками у період окупації Харківщини, отримав такий реальний термін завдяки доказовій базі спецслужби.

Окрім 10 років тюрми, його також позбавили права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та надання публічних послуг строком на 15 років, з конфіскацією всього майна.

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За даним слідства, зловмисником є 26-річний мешканець селища Шевченкове, який з самого початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав збройну агресію проти України.

Зловмисником є 26-річний мешканець селища Шевченкове, який з самого початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав збройну агресію проти України фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

«Після захоплення Куп'янського району він підтримав рашистів та погодився очолити «відділ адміністративно-господарського забезпечення» місцевої окупаційної «адміністрації» РФ», – йдеться у повідомленні.

Фігурант займався облаштуванням бігбордів з агітаційними постерами на підтримку військ країни-агресора та політики Кремля щодо України. Для цього він виділяв з комунального автопарку громади підйомні вишки, вантажну техніку та бульдозери, розповіли в СБУ.

Крім того, зрадник організовував перевезення на територію РФ приватного майна, яке загарбники намародерили в захоплених селищах району. А за дорученням місцевого гауляйтера він «особисто об'їжджав приватні домоволодіння та агітував людей перейти на бік агресора».

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У спецслужбі зауважили, що за це колаборант обіцяв одноразову грошову «винагороду» у 10 тис. російських рублів та «лояльне ставлення з боку окупантів».

Ворожий поплічник був затриманий СБУ під час спроби втекти на тимчасово окуповану територію на сході України у вересні 2022 року.

В прокуратурі зауважили, що раніше отримала вирок у виді 9 років позбавлення волі за колабораційну діяльність мати засудженого.

«Вона очолювала «організаційно-інформаційний відділ» в окупаційній «адміністрації» в Шевченковому. Його батько нині переховується від українського правосуддя та оголошений у розшук», – розповіли в Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, фейковий директор Херсонської обласної філармонії Володимир Яценко отримав звання «Заслужений працівник культури Російської Федерації».

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Раніше стало відомо, що соратниці гауляйтера окупованого Криму Ані Григорян оголошено про підозру. Зокрема, вона причетна до підготовки дітей до війни проти України.

Як повідомлялося, співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність семи чиновників-колаборантів, які переховуються на тимчасово окупованій території України. Серед них – соратниця Аксьонова, яка закликала кримчан вступати до лав збройних сил Росії.