«Не міг ворушитися. Годували через зонд». На Закарпатті чоловік після вживання кільки захворів на ботулізм

Консерва, яка спричинила виникнення захворювання, виробена ТОВ «Галс – 2000» у Чернівцях

Юрій Бобяк, житель міста Берегове Закарпатської області, захворів на ботулізм після вживання консервованої кільки в олії зі спеціями. Про це повідомила сестра потерпілого Аніта Бобяк.

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«12-го лютого він купив у магазині кільку, з’їв її з апетитом, а 15-го лютого його напівпаралізованого на волоску від того світу швидка вже мчала до обласної реанімації. Ботулізм», – повідомила сестра потерпілого.

Лікарі місяць боролися за життя чоловіка та врятували. Два тижні Юрій був на апараті штучного дихання, потім лікарі зробили трахеостомію: чоловік зміг дихати вже через трубку. Був при свідомості, все чув, розумів, але не міг ворушитися.

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«Був при свідомості, все чув, розумів, але не міг ворушитися. Годували через зонд. Дуже повільно, але рухливість рук-ніг почала повертатися, очі потроху почали розплющуватися», – розповідає жінка.

Висновки лікарів

На другому мiсяцi лікарі видалили трахеостому. Юрій почав потроху говорити, ковтати, міг ворушити руками і ногами, навчився недовго сидіти і робити кілька кроків з підтримкою. Дірка в горлі почала потихеньку затягуватися. Але, на жаль, почалися ускладнення: пневмонія і звуження трахеї. На цьому етапі родичі знову ледь не втратили чоловіка, адже він почав задихатися. Лікарі знову підключили Юрія до апарату штучного дихання, вставили трахеостому і все почалося спочатку: трубки, катетери, крапельниці, нерухомий Юра.

Постраждалий Юрій Бобяк

Попереду чоловіка чекає пластика трахеї і довга реабілітація.

«А сім’я вже виснажилась і морально, і фізично, і, що найгірше, фінансово. Лікування обходиться дорого, а реабілітація буде ще дорожчою. До цієї трешової історії він був єдиним годувальником у дружини, яка зараз у декретній відпустці з їх 1-річним сином, і у нашої 74-річної мами», – повідомила сестра потерпілого.

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Аніта Бобяк просить небайдужих допомогти родині та надає реквізити:

ПриватБанк: 4149 4991 4415 5395 (Лободюченко Анастасія Олександрівна, дружина потерпілого), IBAN: UA443052990000026207888406644. Призначення платежу: «На лікування».

Зазначимо, ботулізм – це гостре токсико-інфекційне захворювання, яке зумовлює токсин Clostridium botulinum. Хвороба характеризується міоплегією та офтальмоплегією, парезом кишечника, розладами вегетативної інервації, при тяжкому перебігу – бульбарним синдромом і гострою дихальною недостатністю.

Нагадаємо, що нещодавно лікарі врятували військового. В Україні вперше імплантували протез прямо в кістку.