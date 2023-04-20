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«Не міг ворушитися. Годували через зонд». На Закарпатті чоловік після вживання кільки захворів на ботулізм

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Не міг ворушитися. Годували через зонд». На Закарпатті чоловік після вживання кільки захворів на ботулізм
Підозри щодо захворювання повідомлено керівництву торгової мережі
фото з відкритих джерел

Консерва, яка спричинила виникнення захворювання, виробена ТОВ «Галс – 2000» у Чернівцях

Юрій Бобяк, житель міста Берегове Закарпатської області, захворів на ботулізм після вживання консервованої кільки в олії зі спеціями. Про це повідомила сестра потерпілого Аніта Бобяк. 

«12-го лютого він купив у магазині кільку, з’їв її з апетитом, а 15-го лютого його напівпаралізованого на волоску від того світу швидка вже мчала до обласної реанімації. Ботулізм», – повідомила сестра потерпілого. 

Лікарі місяць боролися за життя чоловіка та врятували. Два тижні Юрій був на апараті штучного дихання, потім лікарі зробили трахеостомію: чоловік зміг дихати вже через трубку. Був при свідомості, все чув, розумів, але не міг ворушитися.

«Був при свідомості, все чув, розумів, але не міг ворушитися. Годували через зонд. Дуже повільно, але рухливість рук-ніг почала повертатися, очі потроху почали розплющуватися», – розповідає жінка.

Висновки лікарів
Висновки лікарів

На другому мiсяцi лікарі видалили трахеостому. Юрій почав потроху говорити, ковтати, міг ворушити руками і ногами, навчився недовго сидіти і робити кілька кроків з підтримкою. Дірка в горлі почала потихеньку затягуватися. Але, на жаль, почалися ускладнення: пневмонія і звуження трахеї. На цьому етапі родичі знову ледь не втратили чоловіка, адже він почав задихатися. Лікарі знову підключили Юрія до апарату штучного дихання, вставили трахеостому і все почалося спочатку: трубки, катетери, крапельниці, нерухомий Юра.

Постраждалий Юрій Бобяк
Постраждалий Юрій Бобяк

Попереду чоловіка чекає пластика трахеї і довга реабілітація.

«А сім’я вже виснажилась і морально, і фізично, і, що найгірше, фінансово. Лікування обходиться дорого, а реабілітація буде ще дорожчою. До цієї трешової історії він був єдиним годувальником у дружини, яка зараз у декретній відпустці з їх 1-річним сином, і у нашої 74-річної мами», – повідомила сестра потерпілого.

Аніта Бобяк просить небайдужих допомогти родині та надає реквізити:

ПриватБанк: 4149 4991 4415 5395 (Лободюченко Анастасія Олександрівна, дружина потерпілого), IBAN: UA443052990000026207888406644. Призначення платежу: «На лікування».

Зазначимо, ботулізм – це гостре токсико-інфекційне захворювання, яке зумовлює токсин Clostridium botulinum. Хвороба характеризується міоплегією та офтальмоплегією, парезом кишечника, розладами вегетативної інервації, при тяжкому перебігу – бульбарним синдромом і гострою дихальною недостатністю.

Нагадаємо, що нещодавно лікарі врятували військового. В Україні вперше імплантували протез прямо в кістку.

Теги: хвороба реабілітація Закарпаття

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