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Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Віктора Петрова

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Віктора Петрова
Віктор Петров загинув у 33 роки
фото: Viktor Petrov / facebook

Чоловік захищав Батьківщину з кінця 2022 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віктора Петрова. 

Наприкінці травня цього року на фронті загинув 33-річний військовий, львівський журналіст і активіст Віктор Петров. 

Чоловік був першим редактором видання «Сихів Медіа», членом громадської організації «Інститут суспільних ініціатив» (ІСІ), волонтером, свідомим громадянином. Заснував Креативну школу What If. Був ініціатором багатьох соціально важливих проєктів, чим зробив великий вклад у розвиток країни.

Віктор був чуйним та добрим, завжди допомагав іншим, зокрема онкохворим дітям
Віктор був чуйним та добрим, завжди допомагав іншим, зокрема онкохворим дітям
фото: Viktor Petrov / facebook

Віктор любив активний відпочинок та подорожі й був затятим шанувальником футболу.

Походи в гори були пристрастю Віктора
Походи в гори були пристрастю Віктора
фото: Viktor Petrov / facebook

Наприкінці 2022 року медійника мобілізували, він воював в лавах 54-ї окремої механізованої бригади імені Гетьмана Івана Мазепи у східному напрямку.

Як розповіла в коментарі Національній спілці журналістів нинішня головна редакторка «Сихів Медіа» Каріна Роханська, Віктор очолював це видання з 2016 по 2019 рік, а потім зайнявся відеозйомкою: знімав документальні фільми, відеосюжети, комерційні відеокліпи. Разом зі ще однією журналісткою створив креативну студію зйомки і монтажу, а в останній рік – креативну школу для підлітків-львів’ян та вимушених переселенців.

Віктор був ініціатором багатьох проєктів, чим зробив великий вклад у розвиток країни
Віктор був ініціатором багатьох проєктів, чим зробив великий вклад у розвиток країни
фото: Viktor Petrov / facebook

«Він вибрав собі позивний Лелека. Казав, тому що вони завжди повертаються до дому… Я не змогла зупинити. Це був справжній чоловік, якого поважали і любили всі. Він не міг стояти осторонь, коли треба було діяти. Він обіцяв, що скоро повернеться, і ми надалі будемо мандрувати світом…

Як нам тепер жити, без нього, як? Віктор не їв м’ясо, бо шкодував усе живе, тромбоцити здавав онкохворим дітям, завжди допомогав усім друзям, жив наповненним життям. Не зовсім склалося в особистому, але казав, що все попереду – й онуки, і сімейне щастя. Писав кожного дня: «Мамулечка, я тебе так люблю, тримайтеся з татом, усе буде добре, уже зовсім скоро!»

Йому навіки 33. Пам’ятайте, яку ціну платить Україна за свободу», – написала мама загиблого воїна Ірина Петрова.

За даними Інституту масової інформації, львівський активіст і журналіст став 61-м медійником, що загинув внаслідок російської агресії проти України. З них 10 — під час виконання професійних обов’язків.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: війна журналіст Віктор Петров пам'ять смерть військові Львів

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