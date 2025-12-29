Головна Країна Події в Україні
На Донеччині окупанти розстріляли полонених захисників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Донеччині окупанти розстріляли полонених захисників
Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій
фото: Офіс генпрокурора

Прокуратура розпочала розслідування чергового воєнного злочину, скоєного російськими загарбниками

Російські загарбники розстріляли двох полонених військовослужбовців ЗСУ у Покровському районі Донеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що 27 грудня під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району росіяни взяли у полон двох військовослужбовців ЗСУ, які виконували бойове завдання на одній із позицій. «Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного із них частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних захисників. Побачивши, що військовополонені загинули, вони зняли одяг й з другого вже вбитого оборонця», – йдеться в повідомленні.

фото: Офіс генпрокурора

Як відомо, умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.  За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

«Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин», – зазначила пресслужба відомства.

До слова, росіяни розстріляли трьох бійців Сил оборони України південніше Гуляйполя. Подія трапилася 20 грудня 2025 року. Бійці однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, які перед цим були самовільно залишені іншим підрозділом, але там на них вже чекав ворог.

