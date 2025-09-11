Головна Світ Соціум
Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Партизани «АТЕШ» вивели з ладу зв'язок на оборонному заводі в Тулі
Завод «Щеглівський вал» є частиною російського військово-промислового комплексу
фото з відкритих джерел

Оборонний завод АТ «Щеглівський вал» у Тулі вже був атакований Силами оборони України 

Партизанський рух «АТЕШ» заявив, що його агенти успішно провели диверсію на оборонному заводі АТ «Щеглівський вал» у Тулі, вивівши з ладу вишку зв'язку, передає «Главком».

Завод «Щеглівський вал» є частиною російського військово-промислового комплексу. На ньому розробляють системи протиповітряної оборони та стрілецьку зброю, зокрема збирають ПТРК «Корнет» та ЗРПК «Панцир-С».

За даними «АТЕШ», цей об'єкт раніше вже був атакований Силами оборони України, а ця диверсія є початком активніших дій. «Тепер ми переходимо до активніших дій та знищуємо інфраструктуру підприємства – і це лише початок!», – заявили партизани.

Раніше окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве атакували дрони та ракети. Є ураження, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як стало відомо, в тимчасово окупованому Донецьку крилатими ракетами було уражено колишній завод «Топаз». Повідомляється, що територію промзони «Топазу» російська окупаційна армія неодноразово використовувала як базу для військової техніки та особового складу.

Крім того, було влучання у командний пункт 41-ї загальновійськової армії та командний пункт 20 гвардійської мотострілкової дивізії. 

До слова, у ніч на 7 вересня Сили безпілотних систем вдарили по нафтоперекачувальній станції «Второво» у Володимирській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді. 

«НПС «Второво», Транснефть (Пєнкіно, Володимирівська обл., РФ)трошки попсулася. Нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП (московський кільцевий нафтопродуктопровід)», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, підрозділи Збройних Сил України в ніч на 7 вересня завдали ударів по низці важливих військових та нафтових об'єктів на території Російської Федерації. Операція була направлена на зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістики.

Нагадаємо, Російській Федерації вистачить її рентабельних підтверджених запасів нафти на 25 років.

Теги: росія завод партизани диверсія

Партизани «АТЕШ» вивели з ладу зв'язок на оборонному заводі в Тулі
Партизани «АТЕШ» вивели з ладу зв'язок на оборонному заводі в Тулі
Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
